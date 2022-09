Sport, gastronomia, arte, luna park: torna la Fiera Franca Chirignago

Prenderà il via venerdì 9 settembre, in Piazza San Giorgio a Chirignago, la 380. storica Fiera Franca, dedicata quest’anno all’Arma dei Carabinieri: da oltre dieci anni infatti l’appuntamento viene dedicato a un’arma o un corpo. La conferenza stampa di presentazione della manifestazione si è tenuta questa mattina, martedì 6 settembre, nella Sala consiliare della Municipalità di Chirignago Zelarino, alla presenza, tra gli altri, dell’assessore comunale alla Promozione del territorio, del presidente della Municipalità di Chirignago Zelarino, del presidente dell’associazione Fiera Franca Chirignago, Giuseppe Saccoman. La manifestazione, che ha il Patrocinio del Comune di Venezia e fa parte del palinsesto de “Le Città in Festa”, si snoda tra mostre, sport, gastronomia, giochi, arte, musica, luna park e beneficenza. Quest’anno infatti parte del ricavato andrà ad una famiglia ucraina bisognosa che vive nel territorio.

La festa ha origine nel 1642, quando la Serenissima prescrisse che la Fiera di Chirignago fosse celebrata con solennità. Un documento del 1886 recita “Fiera autunnale di scope e polli, grande mercato agricolo, tessile, artistico, alimentare, attrezzi, mestieri, bestiame, artigianale”. “La Fiera iniziava di sabato e finiva di lunedì – hanno spiegato gli organizzatori – ed era una grande occasione di aggregazione e allegria per i giovani e le famiglie, era un appuntamento annuale di festa paesana, dove parenti e amici si ritrovavano e i giovani si fidanzavano”. Dal 9 al 13 settembre gli ospiti potranno inoltre accedere al Centro don Orione in Villa Bisacco con la sua offerta gastronomica, le esposizioni (mostra di bonsai, antiquariato, artigianato, pittura) e le serate musicali durante le quali si esibiranno dal vivo le cover band.

Per gli amanti dell’arte inoltre ci saranno varie mostre: “Levare/empire. Dipinti e monotipi” del pittore Emanuele Convento (galleria “La Piccola” al campanile, orario 16.30-18.30 feriale, 10-12 festivo, fino a domenica 18 settembre alle ore 12); in Sala San Giorgio “I soldatini raccontano. Poesie di storia in piombo”, soldati e guerrieri di ogni epoca costruiti nei loro contesti, grandi personaggi del passato, eroi di film, ambientazioni storiche ed altro. La mostra rimarrà aperta fino al 17 settembre (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 22) e sarà accessibile agli alunni delle scuole del territorio. Infine, in Piazza San Giorgio, saranno allestite “Civiltà rurale veneta” – esposizione di antichi mestieri – e “Arma dei Carabinieri”. Entrambe saranno inaugurate sabato 10 settembre alle ore 16 in apertura della Fiera. Seguirà la sfilata di riconoscimento ai Carabinieri (che partirà da Spinea) con l’alzabandiera e la banda che eseguirà l’inno nazionale.

Domenica 11 Settembre ci sarà il pranzo paesano con le autorità e la presentazione del libro “Bergamo love Venezia” di don Oreste Maiolini. Per gli appassionati di pallavolo sabato e domenica, alle ore 15 al Centro sportivo all’aperto di via Montessori, si giocano i trofei “Scandolin” (under 15 maschile) e “Semenzato” (under 14 femminile). Gran finale martedì 13 settembre con “Tutti in giostra” alle ore 10, il luna park con ragazzi del Centro don Orione e la chiusura alle ore 23.45 con lo spettacolo pirotecnico.