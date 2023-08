Venezia si può considerare a tutti gli effetti la città che ha dato i natali a quello che consideriamo oggi il libro moderno. Divenuta infatti, il ricovero di un lascito culturale in fuga dall’Oriente, Venezia in pochi anni si guadagnò la fama di capitale europea del libro. Con queste illustri premesse non poteva che esserci una manifestazione dedicata al libro, dal nome “Equilibri”: la prima fiera del libro a Venezia, promossa da Confesercenti e dall’associazione culturale Venezia Invita, con il patrocinio della Regione Veneto.

La manifestazione è in programma nelle giornate del 30 settembre e del 1° ottobre 2023. Le due giornate, inserite nella maratona di lettura "Il Veneto legge", si svolgeranno nei chiostri del convento di San Francesco della Vigna a Castello: sarà un evento dedicato ad editori e librerie venete indipendenti con sezioni dedicate, interventi e novità editoriali, autori e critici che, nella settecentesca biblioteca del convento, si confronteranno sui temi inerenti all’editoria e alla scrittura.

Cristina Giussani, presidente Confesercenti metropolitana e presidente nazionale del Sil - sindacato librai e cartolibrai, commenta: «In un Paese con un tasso di lettura tra i più bassi d'Europa, il Veneto e la vicina Lombardia mostrano dati incoraggianti che si avvicinano alla media europea, ovvero di un libro letto all'anno per sette cittadini su dieci. Per questo abbiamo promosso in una città come Venezia che ha, sin dall'antichità, uno stretto legame con il testo scritto, un evento che mette in luce gli editori veneti indipendenti che porteranno in centro storico le loro ultime novità e successi editoriali. Del resto - conclude - pur leggendo poco, l'editoria italiana è però la sesta editoria al mondo e la quarta in Europa».

Aggiunge Fabrizio Berger, presidente di Venezia Invita: «Una fiera del libro a Venezia ancora non era mai stata pensata, ma il settore delle case editrici e delle librerie indipendenti ha il privilegio di unire l'aspetto economico, che è in crescita, al servizio ai cittadini: è un circuito che muove un certo tipo di comunità, le famiglie residenti e i turisti più attenti. La fiera "Equilibri" coinvolgerà libri di arte, di musica, di illustrazioni e fotografia, dalla manualistica alla narrativa, con una sezione dedicata ai libri per l'infanzia con laboratori per avvicinare alla lettura».

Durante la due giorni dedicata al libro, sarà possibile visitare - previa prenotazione - la chiesa, la biblioteca e l'orto di San Francesco della Vigna. Il programma completo di "Equilibri" sarà pubblicato a settembre.