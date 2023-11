Mirano torna ai primi anni del Novecento con la tradizionale Fiera de l’Oca

Sabato 11 e domenica 12 novembre 2023 torna a Mirano l’ormai tradizionale appuntamento con la Fiera de l’Oca e il Zogo de l’Oca in piazza, manifestazione promossa dalla Pro Loco di Mirano Aps con la collaborazione del Comune di Mirano e il patrocinio della Regione Veneto.

La Fiera de l’Oca è la ricostruzione storica di una fiera di inizio Novecento: per due giorni il centro storico della città tornerà all’inizio del secolo scorso, nell’atmosfera ricreata fin nei minimi particolari delle vecchie feste di paese, con bancarelle, spettacoli di strada e divertimenti di ogni genere grandi e piccini. Appuntamento clou domenica pomeriggio a partire dalle 15.30, quando le squadre di Mirano e delle sue cinque frazioni riscopriranno il "Zogo de l’oca", sfidandosi con divertenti prove a colpi di dado attorno all’ovale della piazza. Qui dal 1998 viene allestita un’edizione del celebre gioco da tavola rivisitata dall’artista Carlo Preti, che già prima aveva disegnato “El Zogo de l’oca de Miran”. Le 63 caselle formano una passerella lunga circa 130 metri. La squadra che arriva per prima alla casella finale conquisterà il meritato premio “l’OCA” dell’anno e una vincita in denaro che dovrà devolvere a un’associazione. Il tutto accompagnato dal tifo sfrenato del pubblico radunato attorno all’ovale per osservare la gara. I posti a sedere in tribuna numerata coperta saranno a pagamento (20 euro adulti e 15 euro dai 6 agli 11 anni, i bambini sotto i sei anni non pagheranno ma non dovranno occupare spazi a sedere). Posti in piedi a ingresso libero.

Inoltre, all’oca park i bambini potranno mettersi alla prova attraverso giochi che rimandano ai primi del Novecento e una versione del gioco dell’oca tutta dedicata a loro. La fiera è anche un’opportunità per concedersi un percorso culinario con vari piatti a base d’oca. In passato, infatti, nel weekend di San Martino si festeggiava la chiusura dell’anno agrario e sulle tavole delle famiglie contadine faceva la sua comparsa l’oca. A Mirano molti dei proprietari terrieri erano ebrei e, non potendo mangiare la carne di maiale, festeggiavano con banchetti proprio a base di oca. Una tradizione gastronomica che si è tramandata negli anni insieme al detto che recita “chi no magna l’oca a San Martin, no fa el beco de un quattrin", cioè chi non mangia l’oca a San Martino non fa il becco di un quattrino. All’Ocaria, cioè il mercato dell’oca, è possibile acquistare e assaggiare prodotti a base e a forma di oca provenienti dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia e, addirittura, dalla Francia. I prodotti gastronomici e la ricostruzione storica si intrecciano, poi, nei vari punti dedicati alla ristorazione, dall’Osteria dell’oca fino al “Bacareto de l’Oca”, che rappresenta un tipico locale veneziano. Tutte le informazioni sono disponibili online.

Il programma

Sabato 11 novembre

Ore 15.30: apertura della Fiera de l'Oca con l'"Ocaria", il mercato dell'oca.

Ore 16.00: inizio spettacoli di strada con il teatro dei burattini, saltimbanco, musici, giocolieri, artisti di strada, mimi e attori. Nello stesso orario verra aperto l'"Oca Park" per i bambini.

Domenica 12 novembre

Ore 9.30: riapertura della Fiera de l'Oca con l'"Ocaria" e il teatro di strada".

Ore 11.00: "La cuccagna", pregioco per l'assegnazione dell'ordine partenza con gli atleti del Gruppo Serenissima.

Dalle ore 12.00: risotto e ravioli d’oca.

Ore 15.00: sfilata dei figuranti e inizio "Zogo de l'Oca in Piazza".