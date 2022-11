Fiera de l’Oca e Zogo de l’Oca in piazza

Sabato 12 e domenica 13 novembre 2022 torna a Mirano il tradizionale appuntamento con la Fiera de l’Oca e il Zogo de l’Oca in piazza, manifestazione promossa dalla Pro Loco di Mirano con il patrocinio del Comune di Mirano e della Regione.

La XXIV edizione della Fiera e la XXIII del Zogo sono state presentate ieri nel Municipio di Mirano dal sindaco Tiziano Baggio, dalla vicesindaco Maria Giovanna Boldrin, dal presidente della Pro Loco Mirano Roberto Gallorini e dal vice Silvestro Zecchinato.

La “Fiera de l’Oca” è la ricostruzione storica di una fiera di inizio ‘900. Per due giorni il centro storico della città tornerà all’inizio del secolo scorso, nell’atmosfera ricreata fin nei minimi particolari delle vecchie feste di paese, con bancarelle, spettacoli di strada e divertimenti di ogni genere. Appuntamento clou domenica pomeriggio alle 15 quando Mirano e le sue frazioni riscopriranno il gioco dell’oca sfidandosi con divertenti prove a colpi di dado in una ricostruzione gigante attorno all’ovale della piazza.

L’oca è protagonista in ossequio al detto veneziano “Chi no magna l’oca a San Martin no fa el beco de un quatrin”: chi non mangia l’oca a San Martino non fa il becco di un quattrino. Il gioco, la ricostruzione storica, l’enogastronomia tipica affondano le radici nella tradizione, che vedeva in quel periodo dell’anno la carne del pennuto diventare così grassa e tenera da sciogliersi in bocca. E in un’epoca in cui i proprietari terrieri di Mirano erano in gran parte ebrei e non potevano mangiare maiale, l’oca divenne presto la regina, non solo del cortile, ma anche della tavola.

Tutte le informazioni nel sito della Pro Loco di Mirano: https://www.prolocomirano.it/gioco_oca_mirano.asp

Sabato 12 novembre

ore 15.30

Apertura FIERA de l'OCA

con "l'OCARIA", il mercato dell'Oca

(ingresso libero)



ore 16

INIZIO SPETTACOLI DI STRADA:

Il teatro dei burattini, saltimbanco, musici,

giocolieri, artisti di strada, attori



I TOCA MI

I TRAMPOLI di ACQUALTA TEATRO DI STRADA

RUVIDOTEATRO di MATELICA

GLI ARTISTI DI STRADA

IL TEATRO DEI BURATTINI

GIOCOLIERI

MIMI





ore 16

APERTURA BARACCONI "OCA PARK" PER BAMBINI

GIOCO DELL'OCA PER BAMBINI

(potranno partecipare tutti i bimbi presenti)

Domenica 13 novembre

ore 9.30

Riapertura FIERA de l'OCA

Con "l'OCARIA"

e il "Teatro di Strada"



ore 11

"LA CUCCAGNA",

pregioco per assegnazione ordine partenza con gli atleti del GRUPPO SERENISSIMA



dalle 12

RISOTTO D’OCA E RAVIOLI D’OCA



ore 15

Sfilata dei figuranti & "ZOGO DE L'OCA IN PIAZZA"