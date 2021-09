Torna a Caorle il "Bic Festival": due giorni in spiaggia dedicata ai fans di cosplay e fumetti

Ingresso libero per chi verrà vestito da cosplay, non si paga fino ai cinque anni. Dai 6 in su prezzo variabile per uno o due giorni

Torna a Caorle "Bic 2020" l'evento Comix, Cosplay and Games di fine estate. Appuntamento sabato 11 e domenica 12 settembre negli ampi spazi del villaggio San Francesco. Due giorni di divertimento per tutti: per i più grandi ci saranno i manga, i videogames che hanno fatto storia ed i cartoon di sempre. Per i più giovani spazio a cosplayer da tutta Italia, megarobot ed il gaming di ultima generazione. E ancora fumetti, action figures, accessori cosplay e oggetti da collezione.

Ospiti d'onore

Ospite speciale Vanessa Capitini, artista conosciuta a livello internazionale per le sue creazioni in miniatura, che sarà ospite dell'evento con la mostra di Harry Potter (e non solo). Tutta da scoprire l'area dedicata agli illustratori: ci sarà anche Davide Perconti, fumettista per Sergio Bonelli Editore, che ha realizzato la grafica del Bic Festival, insieme a Filippo Rizzu, che si è occupato dei colori. E ancora l'area medievale con i giochi di una volta, figuranti e allestimenti a tema come il Boia di Noale con il suo Photo Set. E poi i djset 'giappo', le sfilate di cosplayer, i giochi, lo spazio Lego e tantissimo ancora. Inoltre il programma serale del sabato quest'anno "raddoppia": il concerto dei "Re dei 7 mari", che si terrà in piazzetta Maxim, sarà affiancato, nell'area teatro, dalla Gara Cosplay con il Dj set K-pop.

La soddisfazione degli organizzatori

"Per noi questo è un evento straordinario che richiede molto impegno – spiega Ilenia Chreubin, direttore Marketing del gruppo Bi-Holiday – ma che ci consente di portare gioia nei cuori di grandi e piccoli. Sono in molti che prenotano anche dall'estero, ora che si può, per approfittare di questo weekend". Ad organizzare l'evento Mbg Glocal Creator con l'associazione Comix "un connubio - spiega Michael Brioschi Guinet di Mbg Glocal Creator - per noi ormai indissolubile con Mara Pellizza, gli amici dell'associazione Comix e il Villaggio San Francesco. Per questo terzo anno il programma è ancora più ricco e appassionante. Imperdibile. Siamo felici che questo Festival si sta affermando sempre più come evento di riferimento nel segmento Comic & Cosplay".

Informazioni

L'ingresso all'evento è a pagamento: il biglietto consente oltre all'accesso giornaliero alla Bic 2021 anche l'uso di tutte le strutture del villaggio incluse le piscine e il parco acquatico: (meglio portare il costume); in loco vi sono anche ristoranti, bar, gelaterie.

