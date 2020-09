La Fiera Franca di Chirignago 2020 sarà dedicata agli “angeli in prima linea”

Da venerdì 11 a martedì 15 settembre si terrà la 378^ Fiera Franca di Chirignago, in Piazza San Giorgio.

Quest’anno l’evento è dedicato agli “angeli in prima linea”, in onore ai servizi svolti dal personale ospedaliero e sanitario, dalle forze dell’ordine, dalle istituzioni e dai volontari durante l’emergenza Covid-19. L’organizzazione della fiera ha ritenuto giusto celebrare l’evento anche quest’anno per proseguire una tradizione storica di Chirignago, donare ai cittadini un momento di serenità e di svago dopo il periodo di lockdown e, soprattutto, per «dare un segno di riconoscenza a tutti coloro che si sono prodigati e che si stanno ancora prodigando durante l’emergenza sanitaria in corso».

È prevista quindi per sabato 12 settembre una sfilata, con banda al seguito, delle associazioni d’Arma, Croce Verde, Croce Gialla, pattuglia Ciclistica Bersaglieri, Protezione Civile comunale, Protezione Civile A.N.C. e Associazione Vespe Team Venezia: partenza alle ore 16.00 da Via Nettunia. Verrà percorsa Via Miranese fino a giungere, infine, in Piazza S. Giorgio, dove seguirà l’inaugurazione della fiera. Dopo l’alzabandiera, le presentazioni e le allocuzioni delle autorità, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro consegnerà un riconoscimento al merito ai rappresentanti del personale ospedaliero, delle istituzioni, delle forze dell’ordine e dei volontari.

Al termine della consegna dei riconoscimenti, suoneranno le sirene dei mezzi di soccorso in segno di saluto agli “angeli in prima linea”. Seguirà il taglio del nastro e la visita alla mostra Ospedali di Prima Linea, dove saranno presenti postazioni di ospedale militare da campo e di ospedale civile di oggi.

Durante tutta la durata della Fiera Franca saranno presenti la pesca di beneficenza, diversi punti di ristoro, il luna park per bambini e ragazzi e varie postazioni espositive che richiameranno i vecchi mestieri della fiera d’altri tempi e che faranno da mostra della civiltà rurale veneta.

Sono garantite, per tutta la durata dell'evento, le norme di sicurezza sanitaria - igienizzazione, distanziamento sociale e obbligo mascherine -. L’organizzazione predisporrà inoltre numerosi volontari che fungeranno da osservatori per garantire il rispetto delle norme anticovid e della sicurezza viabile.

