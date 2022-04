Cinema a 3 euro a Venezia e provincia, i film in programma martedì 19 aprile

Terzo appuntamento con il cinema a 3 euro, martedì 19 aprile, nelle sale cinematografiche di Venezia e provincia. L'iniziativa fa parte della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità", in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta Agis.

Venezia e Lido

A chi vive in città, il Multisala Giorgione propone, alle 17.00 e alle 21.00, la visione di “Licorice Pizza” (USA, 2021, 133’) di Paul Thomas Anderson, vincitore nel 2022 del Premio Film della Critica del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCC alla Mostra del Cinema di Venezia. Ambientato nel 1973, il film racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary che crescono, corrono e si innamorano nella San Fernando Valley, in un racconto per immagini accompagnato dai brani mai dimenticati di David Bowie, Paul McCartney, Nina Simone, The Doors.

Sempre a Venezia, in cartellone al Multisala Rossini troviamo, alle 17.15 e 21.15, “Una vita in fuga” (USA, 2021, 107’) di Sean Penn. John Vogel, un padre anticonformista, emozionante e straordinario che insegna a sua figlia Jennifer a vivere una vita di rischio e avventura. È esaltante per una bambina. Crescendo, la realtà inizia a divorare l’immagine del suo eroe. Le sue storie inverosimili non tornano più, ma le conseguenze sconsiderate sì. Jennifer costruisce una vita tutta sua, lontana dalla sua infanzia instabile. Ma mentre i piani folli di John continuano ad intensificarsi, non può fare a meno di essere attratta da suo padre e dalla sua avventura più devastante.

Il Multisala Astra di Venezia Lido offre, alle 17.30 e 20.45, la visione di “Assassinio sul Nilo” (USA, 2022, 127’) di Kenneth Branagh, basato sull'omonimo romanzo di Agatha Christie. Linnet Ridgeway, bella e ricca ereditiera, ha appena sposato il fidanzato della sua migliore amica Jacqueline de Bellefort. Per la loro luna di miele, gli sposi decidono di fare una crociera sul Nilo. Una sera, Jacqueline fa irruzione sulla barca e spara al suo ex fidanzato, ferendola a una gamba. Scioccata dal suo proprio gesto e in preda a un esaurimento nervoso, la donna viene sedata con una potente dose di morfina che la lascia incosciente tutta la notte. La mattina dopo viene scoperto il corpo senza vita di Linnet Ridgeway. Indagando, Hercule Poirot scoprirà presto che ciascuno dei passeggeri aveva una buona ragione per ucciderla. Il film è in programmazione anche al Cinema Dante di Mestre alle 17.00 e alle 21.00.

Mestre

Due le possibilità questo martedì al Multisala IMG Candiani. Alle 16.45, 18.30, 20.15 e 22.05 inizia “Gli idoli delle donne” (Italia, 2022, 91’) di Lillo e Greg e Eros Puglielli. Filippo è il gigolò più avvenente e desiderato in circolazione. Non spicca per intelligenza e acume, anzi, ma è incredibilmente sexy. Peccato però che a causa di un incidente Filippo debba sottoporsi a una plastica che gli stravolge i connotati facendolo risvegliare con un viso e un corpo completamente diversi. Disperato e sempre meno richiesto, il nuovo Filippo si rivolge all’unica persona in grado di insegnargli a soddisfare le donne puntando sulla sensualità e la dialettica piuttosto che sul corpo: Max, il più grande e ambito gigolò di sempre. Un giorno una giovane e bella colombiana di nome Juanita decide di avvalersi delle prestazioni di Filippo. Peccato che Juanita sia figlia di una coppia di pericolosissimi narcotrafficanti: Joaquim e Maria. In alternativa, alle 16.45, 20.00 e 22.00 si può optare per “Una vita in fuga” (USA, 2021, 107’) di Sean Penn.

Il Multisala IMG Palazzo punta questo martedì (ore 16.45, 19.15 e 21.15) su “C'mon C'mon” (USA, 2021, 108’) di Mike Mills. Johnny è un produttore radiofonico che gira di città in città intervistando i bambini sulle loro speranze e i loro sogni. Un giorno viene chiamato dalla sorella Viv, che non sentiva da tempo, per aiutarla con suo figlio Jesse di 9 anni mentre lei deve prendersi cura del marito affetto da disturbo bipolare. Johnny decide di portare il nipote in viaggio con sé per lavoro, da New York alle periferie degli stati del sud. Grazie a questo viaggio ed al confronto con la realtà quotidiana, i due istaureranno un legame profondo e inaspettato, capace di cambiarli per sempre.

Provincia

In provincia, Kenneth Branagh conquista il Cinema Teatro di Mirano (ore 20.30) con il suo “Belfast” (Gran Bretagna, 2021, 98’), film vincitore del Premio Oscar 2022 alla Migliore Sceneggiatura Originale. Belfast, 1969. Buddy vive con la mamma e il fratello maggiore in un quartiere misto, abitato da protestanti e da cattolici. Sono vicini di casa, amici, compagni di scuola, ma c'è chi li vorrebbe nemici giurati e getta letteralmente benzina sul fuoco, aizzando il conflitto religioso, distruggendo le finestre delle case e la pace della comunità. La famiglia di Buddy, protestante, si tiene fuori dai troubles, non cede alle lusinghe dei violenti e attende con ansia il ritorno quindicinale del padre da Londra, dove lavora come carpentiere.

Al Cinema Oratorio di Robegano si proietta, alle 20.30, “Spencer” (USA, 2021, 111’) di Pablo Larraín, Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo si è da tempo trasformato in una relazione fredda e distante. Nonostante le voci di tradimenti e di un divorzio siano già in circolazione, le feste natalizie alla tenuta reale Sandringham House sanciscono una tregua. E il tempo scorre fra cene, drink e battute di caccia. Diana conosce il gioco, ma quest’anno le cose andranno in modo completamente diverso. Il film è una ricostruzione immaginaria di ciò che potrebbe essere accaduto nel corso quei fatidici giorni.

Infine, al Multisala Verdi di Cavarzere si potrà assistere alle 21.00, a “Caro Evan Hansen” (USA, 2021, 137’) di Stephen Chbosky, basato sul musical del 2015 vincitore di sei Tony Awards. Il film racconta la storia del liceale Evan, piuttosto solitario, che soffre di un grave disturbo di ansia sociale. Il ragazzo vorrebbe essere semplicemente compreso e sentirsi parte di qualcosa, ma risulta una cosa alquanto difficile quando ti ritrovi nel caotico mondo degli adolescenti, dove tutto si svolge sui social media, anche i legami o la costruzione di un'identità. La svolta arriva con un tragico evento: quando un suo compagno di classe si suicida, Evan decide di intraprendere un percorso all'interno di se stesso. Questo viaggio metaforico dentro di sé lo porterà a scoprirsi, ma soprattutto a farsi conoscere dai suoi coetanei e a essere accettato da loro, provando a vivere quella vita che finora si è negato e che ha tanto desiderato.