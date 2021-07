A San Giuliano il cinema all'aperto senza sedie: gli spettatori si siedono sul prato

Prezzo non disponibile

Il cinema su quattro ruote fa tappa al parco San Giuliano di Mestre con sette serate, da sabato 10 a venerdì 16 luglio, per raccontare l'ambiente e il suo futuro: ogni sera, in collaborazione con Enel energia, saranno proposti un film e la riflessione di un ospite sui temi delle risorse ambientali e dell’equilibrio tra uomo e pianeta. Non è prevista la presenza di sedie: gli spettatori potranno sedersi direttamente sul prato.

Gli spettacoli sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili e prenotabili sul sito www.culturavenezia.it a partire da cinque giorni prima dell’evento e fino a tre ore prima dell'inizio dello spettacolo. Ogni utente può prenotare due biglietti. I posti sono assegnati e distanziati uno dall’altro ed è obbligatorio l'uso della mascherina. Si raccomanda, inoltre, l’iscrizione al gruppo WhatsApp inviando un messaggio al numero 342 7611875 con nome+cognome+cinemoving, per ricevere il programma aggiornato e per ogni eventuale modifica al calendario e comunicazioni. L'ingresso è dalla porta rossa.

Il programma

sabato 10 luglio, ore 21: Il pianeta in mare (Italia, 2019, 93’) documentario, di Andrea Segre. Interviene Maria Chiara Tosi docente di Urbanistica, Facoltà di Architettura - Università IUAV, Venezia

