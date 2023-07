All'M9 la seconda proiezione gratuita del film "Emilio Vedova. Dalla parte del naufragio"

In risposta alla grande affluenza e al successo di pubblico riscossi in occasione della proiezione del 6 luglio, giovedì 27 luglio, alle ore 18 sul grande schermo dell’auditorium “Cesare De Michelis” di M9 – Museo del ‘900 di Mestre, è in programma una seconda proiezione del documentario Emilio Vedova. Dalla parte del naufragio, realizzato da Twin Studio con la regia di Tomaso Pessina per la Fondazione Emilio e Annabianca Vedova.

Il film ripercorre la vita e l’opera del grande artista veneziano, attraverso la voce narrante di Toni Servillo e preziosi documenti d’archivio inediti. Circondato dalle enormi opere, l'attore ci trasporta nel mondo di Emilio Vedova attraverso le stesse parole del maestro veneziano, tratte da "Pagine di Diario" che furono pubblicate agli inizi degli anni Sessanta e che, con il loro tono poetico, frammentario e impulsivo, restituiscono alla perfezione lo spirito e la personalità del pittore.

Le pagine ci parlano di un processo creativo profondo e tormentato e raccontano il divenire della vita e dell’opera di Vedova sullo sfondo dei momenti essenziali della storia del Paese: la società post-agricola, il fascismo, la lotta partigiana, il dopoguerra, le correnti pittoriche e le avanguardie artistiche. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

In occasione della proiezione, sarà possibile visitare la mostra al secondo e al terzo piano di M9 – Museo del ’900 alla tariffa speciale di 5 euro, dalle ore 14 alle 19 (ultimo ingresso ore 18.30). I residenti della Città Metropolitana di Venezia potranno usufruire dell’ingresso gratuito, come ogni giovedì fino al 31 agosto 2023.