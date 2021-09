La finale di MissVeniceBeach 2021

Lunedi 20 settembre 2021 si terrà la finale del consorso MissVeniceBeach 2021, accompagnata da una passerella di 17 metri fluttuante sulla piscina del Mosella Suite Hotel di Sottomarina e una cena a base dei prodotti tipici del territorio: la carne a marchio sigillo Italiano, vongole e molluschi de iPescaori e i fasolari di Chioggia con i Buoni del mare Coraya, a far da cornice alla serata. Ci sarà spazio per spettacolo, musica e moda con i capi di 120%lino, i bikini Gelee e i preziosi della gioielleria Leonardo Gioielli.

Ad arricchire la scena il gruppo “La familia 130” con Malo, Chinny e Tripla che presentano il brano “latina Italiana” vincitore del contest cantanti e le miss fasciate ancora in carica: Camilla Baldini, Anastasia Nicoletti, Greta Vanin, Marzia Colonna e la vincitrice 2020 Susanna Milosavljevic.

Si è appena conclusa la settimana di reality ricca di dirette tv e radio per preparare le miss al mondo dello spettacolo e aprirgli le porte per un futuro ricco di successi. Le 26 concorrenti non si sono mai fermate in questi 5 giorni di reality alle prese con corsi di portamento, risultato poi il corso più apprezzato, lezioni di fitness e danza, consulenze per capire al meglio la loro personalità e dove vogliono arrivare nella vita grazie alla lezione tenuta dallo staff di Qm Academy dedicata all’hair style e makeup ma non solo.

Essenziale si è dimostrato il sostegno della show girl e organizzatrice del format Elisa Bagordo che con le sue capacità e professionalità ha motivato le miss ogni giorno aiutandole e consigliandole nelle innumerevoli dirette e presentazioni video.

