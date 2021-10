Finale del premio Settembrini con Armanino, Marciano e Pitzorno

Si svolgerà al teatro Toniolo di Mestre la premiazione della 58^ edizione del premio "Leonilde e Arnaldo Settembrini", concorso dedicato a racconti e novelle in lingua italiana. La terna dei finalisti è composta da Ester Armanino (Contare le sedie, Einaudi), Francesca Marciano (Animal Spirit, Mondadori) e Bianca Pitzorno (Sortilegi, Bompiani): a sceglierli è stata la giuria tecnica, presieduta da Giancarlo Marinelli e composta da Manlio Celso Piva, Massimiliano Forza, Simona Nobili, Maria Grazia Tornisiello. La giuria dei lettori (selezionati tra gli abbonati del Toniolo, e formata da 40 giurati di cui 30 titolari e 10 supplenti) decreterà invece, con voto in diretta, il vincitore del premio. La cerimonia si terrà venerdì 12 novembre alle ore 18.00.

Il premio Settembrini è nato nel 1959 per iniziativa di Arnaldo Settembrini, dottore commercialista appassionato di letteratura che volle dedicare alla memoria della consorte, la scrittrice Leonilde Castellani Settembrini, un premio per racconti e novelle in lingua italiana. Il concorso letterario ha visto la partecipazione di celebri letterati quali Italo Calvino, Aldo Palazzeschi, Diego Valeri, Dino Buzzati e la conduzione di altrettanto celebri scrittori e intellettuali, come Gian Antonio Cibotto, che per anni ne ha presieduto la giuria tecnica. Dal 1991 il premio è gestito dalla Regione del Veneto.

