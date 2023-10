A Mestre le finali scudetto di pallanuoto Fisdir

Mestre torna ad essere capitale della pallanuoto Fisdir (Federazione italiana sport disabili intellettivo-relazionali) ospitando per il secondo anno consecutivo le finali del campionato italiano di pallanuoto, in programma domenica 29 ottobre nella piscina comunale “Mestre Centro” di via Circonvallazione.

Dopo il successo dei Delfini Blu di Palermo nelle due precedenti edizioni, il titolo verrà nuovamente messo in palio grazie all’organizzazione congiunta del team H3O: il progetto di partnership tra le società Nuoto Venezia, Mestrina Nuoto e Polisportiva Terraglio finalizzato alla costruzione di una rete per la condivisione di un unico modello gestionale e per la promozione di iniziative sportive, educative e culturali legate alle reciproche attività.

Le finali 2023 - che godono dei patrocini di Regione Veneto e Comune di Venezia, oltre al sostegno di Agenzia Generali Vicenza Ponte Alto, Level srl e Mazzer Luigi spa - vedranno la partecipazione di quattro squadre: i siciliani Delfini Blu (campioni d’Italia 2021 e 2022), i lombardi Aole Brescia e Canottieri Mincio, più naturalmente i padroni di casa della Polisportiva Terraglio, pronti alla rivincita dopo il doppio secondo posto del 2021 e 2022.

Il programma del torneo prevede un girone unico con formula all’italiana: il via alle ore 10:00 con la presentazione delle squadre e l’inno nazionale alla presenza del vicesindaco Andrea Tomaello. Stop per la pausa pranzo attorno alle 12:30, quindi le gare pomeridiane a partire dalle 15.00, fino alle premiazioni previste indicativamente attorno alle 17.00.

Il team lagunare, grazie alla collaborazione con gli atleti della prima squadra e la supervisione tecnica dell’allenatore Vasko Vukovic della Mestrina Pallanuoto, ha preparato con grande attenzione la competizione nelle ultime settimane. Lo staff tecnico, composto dal responsabile Mirco Castellani e dagli assistenti Alessandro Rivola e Marco Codato, ha selezionato i seguenti atleti: Bennardo Stefano, Camoli Daniele, Carpenedo Alessio, Clemente Christian, Corra Mattia, Costantini Alvise, Girotto Chiara, Iamele Tommaso, Martini Daniele, Mastromarino Silvio, Mazzobel Matteo, Mistretta Luca, Saivezzo Mattia.

Commenta il presidente Davide Giorgi: «La sinergia con Mestrina Nuoto e Nuoto Venezia sta rendendo possibili molte attività congiunte, che nell’avventura condivisa a Marghera nella gestione del nuovo impianto comunale sta trovando la sua espressione più piena. Tra gli obiettivi principali c’è sempre quello di rendere sempre più il nostro territorio una delle realtà inclusive di riferimento in Veneto e in Italia, con lo sport a garantire a ragazze e ragazzi con disabilità sia intellettive che fisiche esperienze di vita piene e stimolanti. A nome di tutto il gruppo diamo il benvenuto alle squadre partecipanti, sono certo che queste finali saranno un successo».



Mirco Castellani, tecnico della Polisportiva Terraglio, aggiunge: «Ripartiamo da dove eravamo rimasti un anno fa, quel secondo posto che i ragazzi intendono provare a migliorare puntando al titolo. Come sempre, in ogni caso, domenica vincerà lo sport, quello più vero, dove tutti si impegnano al massimo per arrivare primi ma poi festeggiano con il cuore chi alla fine vince davvero. L’invito a tutta la cittadinanza è di venire a vedere cosa sono in grado di fare in acqua questi atleti, è un’esperienza che merita davvero».

L’ingresso all’impianto è libero fino ad esaurimento posti per tutta la giornata.