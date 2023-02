Ultimi appuntamenti tra calli, campi e in piazza, tra laguna e terraferma. Dopo diciotto giorni di colori e festa diffusa cala il sipario sul Carnevale di Venezia 2023. Un carnevale, Take your time for the Original Signs, che ha segnato a suo modo la svolta dopo tre anni di Covid, e lo dimostrano le centinaia di migliaia di visitatori e turisti che si sono riversati in città (con la punta di 100 mila nella giornata di sabato).

L'ultima sfilata delle Marie del Carnevale

A dare un saluto simbolico e l'arrivederci alla prossima edizione, sono state le Marie del Carnevale, "capeggiate" dalla vincitrice del concorso di quest'anno, Beatrice Raffael. Le reginette del Carnevale sono state protagoniste di un tour da Riva de Biasio fino in Campo San Giacomo de l'Orio, dove si sono tenuti presentazione e brindisi; sono successivamente salite in gondola e si sono dirette in piazza San Marco, dove sono state accolte dalla presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano.

Beatrice Raffael ha vissuto il suo primo giorno da Maria dell'anno prima con il rito della vestizione del costume personalizzato da Briggi e, quindi, diventando assoluta protagonista del corteo in Canal Grande e del primo bagno di folla in piazza San Marco. La giovane, emozionatissima ma splendente nel suo costume di Maria dell’Anno, ha vissuto un'esperienza unica nel suo genere: «Sembra di vivere un sogno - ha detto dal palco di Piazza San Marco, svelando la sua ambizione di diventare una stilista - So che sarà un anno impegnativo, pieno di esperienze e di emozioni magnifiche».

L'abito che indossava, di grande effetto, è stato realizzato da Francesco Briggi dell’Atelier Pietro Longhi: «L’ispirazione l’ho presa dal complesso tema “Original signs” - ha spiegato - dove i quattro “semi” o elementi della materia secondo Democrito sono associati ai colori: Aria, giallo; Fuoco, rosso; Terra, verde; Acqua, blu. Per riunirli ho scelto un abito ottocentesco».

I ringraziamenti del sindaco

«È stato un Carnevale diffuso e partecipato in tutta la città. - ha commentato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro - Voglio ringraziare i cittadini e visitatori che hanno scelto di festeggiare con noi e gli organizzatori che insieme ad associazioni e volontari, si sono preparati per mesi per rendere possibile questo momento di gioia». Nel ringraziare volontari e forze dell'ordine, il primo cittadino ha ricordato che «l'amministrazione comunale sarà sempre un punto di riferimento e di sostegno per tutte le persone di buona volontà che, con dedizione e tenacia, si rimboccano le maniche e sono disponibili verso gli altri. Insieme possiamo fare molto e, soprattutto, possiamo rendere la nostra Venezia, in quella concezione Serenissima di Stato da Mar e Stato da Tera, sempre più accogliente, più bella, più vissuta».

I carri a Zelarino

A Zelarino, nel giorno di chiusura del Carnevale di Venezia, è andato in scena l'ultimo atto delle sfilate dei carri allegorici, dopo i cortei che nei giorni scorsi hanno toccato i principali centri della terraferma e le isole della laguna. Oltre 700 figuranti in maschera hanno preso parte al gran finale, che ha preso il via nel pomeriggio da via Tito, per poi prendere vita in via Castellana, con il clou davanti alla chiesa di Zelarino, dove è stato allestito un palco per la presentazione e la premiazione dei carri e gruppi partecipanti.

«La scelta di puntare sul carnevale diffuso in tutto il territorio comunale ha funzionato, è importante che portiamo il divertimento nelle case delle famiglie, dei bambini, dei nonni e che tutti abbiano l'occasione di vivere questa festa. - ha detto Brugnaro - Il carnevale per noi è cultura, cultura popolare, ma è molto importante perché ti regala un sorriso e una prospettiva di rilancio per il futuro. C'è tanta voglia di divertimento e di partecipazione. Il carnevale deve essere un momento di spensieratezza e di rilancio ma non ci dimentichiamo di chi è in difficoltà e dei problemi che ci sono».