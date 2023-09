A San Donà di Piave parte il Fiume Festival con quattro appuntamenti all’insegna delle emozioni

Torna in forma diffusa ad animare la città di San Donà di Piave il Fiume Festival, nella nuova edizione 2023 realizzata dal Comune di San Donà di Piave e Musei Civici Sandonatesi in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven – Regione del Veneto.

Dal 7 al 10 settembre quattro appuntamenti animeranno la città; il tema scelto quest’anno è “Emozioni”: dalla musica struggente del tango di Buenos Aires alle canzoni di Lucio Battisti, magistralmente interpretate da Gianmarco Carroccia, passando attraverso temi universali con il reading musicale “Il vecchio e il mare” fino a giungere alla quiete sul fiume all’alba tra racconti e poesie. Emozioni che riportano le persone ad avvicinarsi o a ritrovarsi, emozioni vissute, emozioni non dette, emozioni mai provate, emozioni tra parole, musica e natura. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

Il programma

Aprirà il festival, giovedì 7 settembre alle ore 21 in Piazza Indipendenza, la Compagnia Naturalis Labor con "Tangos!", serata di tango e musica dal vivo eseguita ed interpretata dal quartetto Tango Spleen, ensemble molto conosciuto e apprezzato sia in Italia che in Europa, che suonerà brani di tango classici (Di Sarli, De Angelis, Tanturi, Pugliese, Fresedo, D’Arienzo) al più conosciuto Piazzolla. Due coppie di ballerini porteranno il pubblico nel mondo del tango di Buenos Aires. In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso l’Auditorium - Centro Culturale “L. da Vinci”.

Nella splendida e suggestiva cornice della golena fiume Piave venerdì 8 settembre, alle ore 21, Igor Chierici accompagnato dal suo trio di fiati, violino e buzuki, racconta in un suggestivo reading "Il vecchio e il mare", capolavoro di Ernest Hemingway. In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo presso l’Auditorium - Centro Culturale “L. da Vinci”.

Sabato 9 settembre doppio appuntamento: alle 18.30 partirà la Piave MormoRUNdo, corsa-camminata non competitiva lungo la Golena del Piave di 5 e 10 Km, in collaborazione con Oll Scars Fossalta. Il ritrovo è presso il parcheggio del Parco Fluviale alle ore 18 e la partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Alle ore 21, in Piazza Indipendenza, Gianmarco Carroccia farà rivivere con il concerto “Emozioni, Viaggio fra le canzoni di Battisti e Mogol", con la magia di canzoni che hanno segnato la storia della musica facendo sognare intere generazioni di italiani. Brani che riportano indietro nel tempo, a quei ricordi rimasti vividi nella memoria collettiva. L’evento prevede l’esecuzione, rigorosamente dal vivo, di quei pezzi che meglio descrivono il fortunatissimo sodalizio Battisti/Mogol, narrando una sorta di vera e propria biografia musicale e mettendo in risalto tutte le sfumature che si nascondono dietro ogni singola canzone. L’intero repertorio è interpretato da Gianmarco Carroccia, accompagnato da una formazione di sette elementi, i quali eseguiranno ogni brano, attenendosi il più possibile al disco, senza stravolgerne la sua vera natura, ma dando come risultato la cosiddetta “interpretazione perfetta”. In caso di maltempo il concerto avrà luogo presso il Teatro Metropolitano Astra.

Chiude la nona edizione del Fiume Festival Prime Emozioni "Racconti e poesie sul fiume", domenica 10 settembre alle ore 7 in golena del Fiume Piave. Poesie e racconti prendono vita, attraverso l’interpretazione e l’accompagnamento musicale a cura del Teatro delle Arance, in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Dall'8 al 10 settembre, nella golena del Piave, sarà possibile inoltre effettuare dei minitour e aperitivi in barca elettrica con "Emozioni slow alla scoperta del fiume". Dalle 15.00 alle 18.30: minitour in barca elettrica, durata 20 minuti, costo 5 euro a persona, dalle 19.00 alle 20.00 aperitivo in barca. Noleggio barca 15 euro, durata 30 min (fino a 6 persone). Per informazioni e prenotazioni contattare il 351 6762872.