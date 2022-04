"FontanaArte", l'esposizione primaverile a Le Stanze del Vetro

La mostra primaverile a Le Stanze del Vetro è "FontanaArte. Vivere nel vetro", a cura di Christian Larsen, che offre una retrospettiva critica sugli arredi in vetro della leggendaria azienda milanese, attraverso una scansione del repertorio creativo e dei periodi di produzione dei quattro grandi direttori artistici: Gio Ponti (1932-1933), Pietro Chiesa (1933-1948), Max Ingrand (1954-1967) e Gae Aulenti (1979-1996). L’esposizione è aperta al pubblico sull’Isola di San Giorgio Maggiore dal 4 aprile al 31 luglio 2022.

FontanaArte a Le Stanze del Vetro

Attraverso 85 pezzi tra i più eccezionali della produzione di FontanaArte, la mostra si concentra sulle possibilità poetiche del vetro in lastre, un materiale industriale lavorato da tanti designer e artisti che hanno collaborato con l’azienda milanese nel corso della sua storia.

La mostra, che sviluppa un percorso in cui ogni sala è focalizzata su un approfondimento specifico per ognuno dei designer, culmina in una suite arredata nello stile FontanaArte per rievocare una dimora fatta di interni in vetro. L’allestimento è realizzato su progetto dell’architetto Massimiliano Locatelli. La presentazione degli interni sottolinea infatti l’importanza di FontanaArte nella storia del design: la casa di vetro, un sogno tecnologico degli architetti modernisti, realizzato nella visione d’avanguardia di Gio Ponti con Luigi Fontana con l’intento di reinventare questo materiale da costruzione per esterni come nuovo standard di lusso per arredare l’interno della casa.