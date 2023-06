Per una serata il Fontego dei Turchi si trasforma in un bazar ottomano

Per una sera, il cortile del Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue tornerà all’epoca in cui il palazzo ospitava i mercanti ottomani, trasformandosi in un suggestivo bazar, luogo di commercio, incontro e intrattenimento.

Il museo ha infatti sede nel palazzo del Fontego dei Turchi e deve il suo nome a un capitolo importante della sua storia, che iniziò nel 1621, quando la Serenissima lo destinò all’ospitalità di mercanti musulmani provenienti dall’Impero ottomano. I “Turchi” che abitavano nel Fondaco provenivano prevalentemente dalle province europee, in primis dalla Bosnia, con le cui autorità amministrative, a partire dalla fine del Cinquecento, il governo veneziano aveva raggiunto un accordo finalizzato allo stabilimento di una nuova rotta mercantile. Il successo di questo progetto, che era legato all’istituzione di un porto franco a Split, fece affluire a Venezia numerosi mercanti sudditi ottomani, che vendevano cuoio, lana, cera d’api e compravano stoffe e altri prodotti dell’industria cittadina.

Per rivivere una serata bosniaco-ottomana, il museo propone assaggi di cucina tradizionale, stand di prodotti erboristici e artigianali e performance artistiche con particolare attenzione alla vasta gamma di erbe aromatiche e terapeutiche che ancora costituiscono un settore importante della cultura di Bosnia ed Erzegovina. La realizzazione di questo evento ha coinvolto diverse comunità, associazioni e istituzioni, dimostrando che il museo può diventare luogo di incontro, scambio e rielaborazione culturale di contenuti anche storici e orientalistici, al servizio della cittadinanza.