A Mestre la proiezione del documentario "Food for Profit" di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi

Venerdì 31 maggio, alle 19.00, la proiezione del documentario "Food for Profit" presso Erboristeria Officina del Naturale a Mestre: una serata illuminante con la proiezione gratuita del film diretto da Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi, che rivela il legame intricato tra l'industria della carne, le lobby e il potere politico.

Al centro del documentario ci sono infatti i miliardi di euro destinati agli allevamenti intensivi in Europa, con conseguenze che vanno dal maltrattamento degli animali all'inquinamento dell'ambiente e ai rischi connessi. Dopo un'anteprima al Parlamento europeo e diverse presentazioni nelle istituzioni, "Food for Profit" ha scatenato un dibattito politico su scala europea. Il film ha rivelato dettagli scioccanti, inclusi colloqui filmati di un lobbista con gli eurodeputati, mostrando la contiguità di alcuni politici all'industria della carne.

Dopo la proiezione si terrà un apericena vegano in collaborazione con OltreConfin Distretto di Economia Solidale e Fattoria Didattica Rio Selva, al costo di 10 euro, per continuare la discussione e riflettere sulle tematiche affrontate nel documentario. Posti limitati. Per prenotazioni inviare sms whatsapp/telegram a 329 5985591 o compilare il form online.