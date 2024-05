A Forte Cosenz si celebra la giornata nazionale della biodiversità agraria e alimentare

Forte Cosenz sarà la cornice perfetta per l'edizione veneta 2024 della Giornata Nazionale della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare, che si terrà domenica 19 maggio. L'evento, organizzato dalla Regione del Veneto e da Veneto Agricoltura in collaborazione con l’OCRAD regionale, promette di offrire un'esperienza coinvolgente e stimolante per tutta la famiglia. A partire dalle 10.30, per il pubblico sarà disponibile un programma ricco di iniziative, con molte attività come giochi, animazioni, spettacoli e laboratori agroalimentari. Inoltre, sarà possibile ammirare l’esposizione di trattori d'epoca, un'opportunità unica per rivivere la storia dell'agricoltura veneta.

Grazie al Progetto Biodi.Ve, i visitatori avranno l'opportunità di scoprire e apprezzare la ricchezza della biodiversità regionale e delle eccellenze locali: saranno presenti razze avicole autoctone, piante, alberi da frutto e varietà orticole autoctone. Inoltre, sarà possibile degustare i formaggi prodotti al momento, grazie a fermenti selezionati, conoscere da vicino alimenti biologici e i prodotti dell’alveare. Con l’occasione, verranno consegnati i dati specifici dell'Arnia Elettronica forniti l'anno scorso dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario, offrendo un'importante occasione per analizzare e discutere i risultati ottenuti.