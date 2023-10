Halloween arriva a Forte Marghera con “Fortenebra 2"

Al via “Fortenebra 2”, l’evento ospitato a Forte Marghera dedicato all’horror e al thriller in tutte le sue forme che, dopo il grande successo riscosso nel 2022, quest'anno ritorna sabato 28 e domenica 29 ottobre, con orario dalle 10 alle 20.

La seconda edizione della manifestazione, organizzata da VeneziaComix con la collaborazione di Fondazione Forte Marghera, Cooperativa Controvento, Fems Du Cinema e con il patrocinio del Comune di Venezia, si articolerà in una serie di eventi dedicati sia ai più piccoli che agli adulti, tutto all’insegna della cultura pop. Il ricco calendario di appuntamenti verterà su una serie di workshop e incontri a tema Halloween, tra maschere da costruire, fumetti da realizzare con gli insegnanti della Mangaschool Venezia e la novità dei Campfire tales, con la “tenda del mistero” ad attendere i bambini più coraggiosi per una serie di letture da brivido.

Ci sarà spazio anche per sessioni di giochi di ruolo condotte dal “maestro” Matteo “Barabba” Barbieri e dalla master Elena Pantaleoni, giochi di società a tema horror con esperti del settore. Novità di quest’anno il gioco di ruolo di Ghostbusters per un tuffo negli anni ‘80. Verrà inoltre dedicato uno spazio al cinema, con due proiezioni cinematografiche in programma: “Hocus Pocus”, pensata per bambini e ragazzi, e “Suspiria” di Dario Argento per gli adulti.

In programma anche la presenza di numerosi ospiti. Già confermati gli scrittori Stefano Cosmo, con letture tratte dal suo ultimo romanzo ambientato proprio a Venezia, e Antonio Pra con i suoi due volumi sui misteri del mondo tra Atlantide e Venezia che sabato sarà anche il protagonista di una conferenza-spettacolo dal titolo “Antichi misteri – nuove scoperte”. Non mancherà inoltre la fiera mercato, con una quindicina di operatori del settore gioco e fumetto selezionati tra i migliori del Veneto.

Le attività, i corsi e l’ingresso al mercatino e agli spettacoli sono liberi e gratuiti fino ad esaurimento posti disponibili. Per prenotazioni sarà possibile rivolgersi nelle due giornate all’info point all’interno di Forte Marghera o chiedere informazioni alla mail eventi@veneziacomics.com. Il ricco programma di eventi è consultabile online.