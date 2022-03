A San Servolo quattro giorni di workshop con i maestri della fotografia internazionale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 07/04/2022 al 10/12/2022 Orario non disponibile

Un’immersione nel mondo della fotografia, con un proposta formativa di alto profilo: è il Venezia International Photo Festival, evento internazionale dedicato alla formazione fotografica che si terrà dal 7 al 10 aprile sull’isola di San Servolo. Presenti i grandi maestri della fotografia che propongono ciascuno un workshop a tema destinato a professionisti, semi professionisti o anche a semplici amatori che desiderano apprendere le tecniche base.

L’isola, di proprietà della Città metropolitana, diventa il punto di incontro per una community di appassionati di fotografia, attraverso un programma articolato in 18 workshop di varia durata che permette ai partecipanti di confrontarsi e condividere l’esperienza formativa e residenziale con alcuni tra i più noti nomi della fotografia internazionale. Vari i temi proposti dai maestri: ritratto, moda, street photography, wildlife, movimento e immagini, fotografia di architettura, landscape ecc.e naturalmente il soggetto prescelto sarà Venezia, città che ospita la manifestazione.

Ecco i nomi dei maestri fotografi presenti a San Servolo in questa terza edizione: Vincent Peters, Oliviero Toscani e Settimio Benedusi, Anna Ray, Eric Bouvet, Sylvie Lancrenon, Reza, Nicolas Guerin, Forgetmat, Alan Schaller, Ludwing Favre, Julien Mignot, Thibaud Poirier, Laurent Dequick, Olivier Lavielle, Laurent Baheux, Sergio Ramelli e Francosis Vogel.

Novità di quest'anno è la formula Flash, ovvero workshop di 24 ore (come per esempio quello di Toscani, di Serge Ramelli e di Laurent Dequick), che si terranno nel fine settimana; altra novità sono i due workshop, realizzati in partnership con Samsung, dedicati alla fotografia da cellulare.

La partecipazione alla residenza include anche la possibilità di visitare la mostra fotografica di Sabine Weiss ai Tre Oci e la mostra Homo Faber presso l’isola di San Giorgio.

«Con questo evento - commenta Simone Cason, amministratore di San Servolo srl – l’isola conferma la sua vocazione internazionale di luogo di cultura e formazione. Oltre cento persone provenienti da tutta Europa, appassionate di fotografia, vivranno l’isola e la città di Venezia per scoprire il proprio interesse artistico o per completare la propria formazione professionali».