Fragile Strings live al teatro Kolbe di Mestre

Musica live al teatro Kolbe di Mestre, in via Aleardi 156, con aperitivo soft prima e dopo il concerto. L'appuntamento rientra nell'ambito della rassegna musicale organizzata per il 70° anniversario della parrocchia del Sacro Cuore.

I Fragile Strings sono un trio acustico di Mestre attivo da più di 5 anni che ripropone in modo coinvolgente e originale indimenticabili pezzi del rock internazionale dagli anni '70 ad oggi. Il repertorio spazia dai Queen ai Dire Straits, dagli U2 ai Genesis, dai Supertramp agli Eagles, da Sting a Peter Gabriel, fino a Bruce Springsteen, George Michael e altri grandi interpreti.

Il nome del gruppo richiama l'idea di "fragilità": innanzitutto quella degli strumenti acustici utilizzati, tutti a corde (incluse quelle vocali!), da trattare con cura, ma anche quella cantata da Sting nel suo celebre e omonimo brano, da sempre eseguito dal trio, contro ogni tipo di violenza. Nella creazione del suo sound il trio, che in annovera molti concerti in locali e spazi teatrali del veneziano, si avvale di chitarre acustiche a 6 e 12 corde, basso acustico, chitarra classica solista, armonica e percussioni.

Fragile Strings acoustic trio - Il grande rock internazionale

Riccardo Bon: voce solista, chitarre acustiche, armonica; Giuseppe Pagnin: basso acustico, percussioni, backing vocals; Andrea Scarpa: chitarra classica solista, percussioni, backing vocals.