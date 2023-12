Al Toniolo un concerto per scoprire la musica classica con lo spettacolo "Frammenti"

Mercoledì 20 dicembre, alle ore 19.30, il Teatro Toniolo ospita il concerto "Frammenti. La musica a me", progetto didattico di avvicinamento alla musica “classica” per ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di II grado organizzato nell'ambito della Stagione Concerti 2023-24, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Amici della Musica di Mestre.

“Frammenti” è uno spettacolo che porta alla scoperta della musica classica. È pensato soprattutto per il pubblico dei giovani ma è apprezzato anche da un pubblico adulto che abbia voglia di giocare con questa materia a volte percepita cosi ostica e impegnativa.

In scena c’è un giovane attore, Sebastiano Bronzato: un ragazzo che ci racconta il suo rapporto con la musica, rapporto che potrebbe essere quello di chiunque sia seduto in sala. Scopriamo così che alcuni dei brani più celebri di tutto il repertorio “classico” lo hanno accompagnato nel corso della sua vita, e ancora lo accompagnano, piu o meno casualmente, nella sua quotidianità.

I brani sono interpretati dall’Orchestra Filarmonica Settenovecento che convive in scena con Sebastiano: un’orchestra di 41 musicisti under 30. Una vera e propria massa che coglie di sorpresa gli spettatori, che spesso si trovano per la prima volta davanti a un’orchestra completa.

“Frammenti” è la storia di vita di un ragazzo del 2023, ritratto nella sua quotidianità e velocità di relazione, nella sua vita “frammentata”, dove il tempo che passa non trova spazio per l’incontro con l’io interiore. A poco a poco, la frammentazione viene superata, in un percorso che va a scoprire l’io interiore accompagnato dall’ascolto di melodie celebri, che progressivamente si liberano dal loro rapporto forzato con la pubblicità e con gli angusti spazi ricavati nei ritagli di tempo del quotidiano.