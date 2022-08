Jazz Area Metropolitana: Francesca Bertazzo in concerto a Scorzè con il suo trio

Prosegue la rassegna Jazz Area Metropolitana con laboratori pomeridiani per famiglie e imperdibili concerti. La serata di martedì 30 agosto a Scorzè, nuovo comune del festival, è piena di energia: immersi nel verde di Villa Orsini, con il concerto gratuito di Francesca Bertazzo “Jazz Connotation Trio”.

Una formazione unica ed originale che vede la vocalist protagonista anche di quasi tutti gli arrangiamenti e dell’accompagnamento armonico alla chitarra, con una scelta di repertorio che parte dal mainstream e approda al jazz moderno. In una sapiente miscela fra brani celebri, meno noti e pezzi originali, Francesca Bertazzo Hart conduce il suo trio plasmandolo il sound al servizio della sua splendida voce, profondamente jazz; conducendola tra canzoni, sia in un più energico e ardente hardbop e bebop, sia attraverso la tecnica dello scat singing, dove si manifesta in modo più strumentistico.