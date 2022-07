Francesca Valente, firma copie sulla terrazza panoramica del Fondaco

Mercoledì 27 luglio alle ore 19 il Fondaco dei Tedeschi ospiterà la presentazione del libro “Altro nulla da segnalare” di Francesca Valente (Einaudi), vincitrice del Campiello Premio Opera Prima 2022. A dialogare con lei sarà Emanuele Zinato, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Padova e componente della Giuria dei Letterati del Campiello. Il firma copie si terrà sulla meravigliosa terrazza panoramica del department store, a due passi dal Ponte di Rialto.

Al centro del libro, già vincitore all’unanimità del Premio Italo Calvino 2021, le storie struggenti dei «paz»: i pazienti – o i pazzi, direbbero i più – dei servizi psichiatrici nati subito dopo la chiusura dei manicomi: uomini e donne che si ritrovarono improvvisamente liberi nel mondo, o che nel mondo non sapevano più come abitare.

Francesca Valente è nata nel 1974 e abita a Torino. Per molti anni è stata traduttrice dall’inglese, dal francese e dal giapponese per case editrici e studi di animazione italiani e internazionali. Dal 2014 lavora come copywriter. Suoi testi sono stati musicati dai jazzisti Francesco Aroni Vigone e Stefano Risso. Ha studiato giapponese a Ca’ Foscari e arte contemporanea all’Ucla. Ha scritto il libro per bambini “Il miele. Tutti i segreti delle api” (Slow Food Editore 2010).

L’accesso è gratuito previa prenotazione, scrivendo a fondaco.culture@dfs.com.