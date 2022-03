Franck Vigroux per il Nu Fest nel teatrino di Palazzo Grassi

Riparte Nu Fest, il festival di musica elettronica e contemporanea organizzato da Veneto Jazz. Franck Vigroux, in programma al Teatrino di Palazzo Grassi sabato 19 marzo, è un artista poliedrico le cui opere spaziano dalla musica elettronica sperimentale alla composizione moderna e al teatro musicale.

La sua musica è fatta di tensioni tettoniche, ritmi, trame elettroniche e un approccio molto personale all'esplorazione sonora. Prolifico come solista, ha lavorato con musicisti come Elliott Sharp, Mika Vainio, Reinhold Friedl, Ars Nova e artisti visivi come Antoine Schmitt e Kurt d'Haeseleer. L'unicità di Vigroux deriva dal suo approccio artistico che integra i nuovi media e le arti performative. Nel 2021 ha dato ha pubblicato il disco Atotal, accompagnato da una straordinaria performance audio video.

Nu Fest è organizzato da Veneto Jazz in collaborazione con Palazzo Grassi-Punta della Dogana, Fondaco dei Tedeschi, Città di Venezia, Regione del Veneto e Ministero della Cultura. Media partner: VeneziaNews.