Tornano le Frecce Tricolori a Jesolo: lo show acrobatico lungo l'arenile

Torna lo Jesolo Air Show, appuntamento ormai immancabile dell'estate jesolana con le frecce tricolori. L'edizione numero 25 è prevista per venerdì 1 e sabato 2 settembre 2023, come di consueto lungo tutto l'arenile, con il centro dello show in prossimità di piazza Brescia.

Jesolo sarà così la tappa per il Veneto delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica militare. In vista dell'importante ricorrenza, è stata prevista la partecipazione della pattuglia acrobatica a un evento per regione. Lo spettacolo seguirà il passaggio sul litorale di Giovinazzo, in provincia di Bari, programmato per il 27 agosto, e anticiperà quello all’aeroporto di Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena, fissato per il 9 settembre.

Dopo le prove generali del sabato, quello della domenica sarà un pomeriggio emozionante, in cui gli occhi di centinaia di migliaia di persone si riempiranno di spettacolo e i cuori si gonfieranno di stupore, grazie alle spettacolari acrobazie realizzate dai piloti dell'Aeronautica Militare e dai loro aerei. I velivoli saranno come di consueto visibili gratuitamente lungo tutto il litorale, da piazza Marina a Piazza Manzoni; lo show center si trova sull'arenile di piazza Brescia.

Lo Jesolo Air Show

Nata nel 1996, a partire dal 1999 la manifestazione ha assunto un carattere internazionale con la prima esibizione della Patrouille de France (Francia) e a seguire negli anni con la partecipazione di importanti ospiti tra i quali le pattuglie acrobatiche Usaf Thunderbirds (Usa), Royal Jordanian Falcons (Giordania), Al Foursan (Emirati Arabi), Patrulla Aguila (Spagna) e Patrouille Suisse (Svizzera), per citarne alcune, oltre ad esibizioni di singoli provenienti da tutta europa tra i quali l’F-16 (Belgio), il Gripen (Ungheria), l’F-18 e il Super Puma (Svizzera).

Ogni anno lo spettacolo è garantito dall’apporto dell’Aeronautica Militare che in particolare modo con la presenza della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori presenti fin dalla prima edizione, regala uno spettacolo di altissimo livello apprezzato da appassionati, famiglie e turisti provenienti da tutta Europa. L’ulteriore partecipazione da parte delle altre forze armate e corpi dello Stato, tra cui l'esercito italiano, la guardia di finanza, la capitaneria di porto e il corpo nazionale dei vigili del fuoco, assieme ad assetti di forze armate di paesi stranieri, rendono lo spettacolo unico ed imperdibile.