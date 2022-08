Jesolo Air Show, le frecce tricolori a Jesolo: programma completo

Domenica 28 agosto si svolgerà lo Jesolo Air Show, lo spettacolo aereo che torna dopo due anni di stop a causa della pandemia. Lo show center della manifestazione si trova sull’arenile di piazza Brescia, ma i velivoli sono visibili lungo tutto l’arenile. L’esibizione si terrà dalle 15.00 alle 19.00 e sarà anticipato nella giornata di sabato 27 agosto dalle prove generali, dalle 15.15 alle 18.30.

Jesolo Air Show 2022

L’edizione 2022 sarà la numero 24 e prevede la partecipazione di 17 pattuglie aeree tra cui velivoli storici, militari, elicotteri e l’innovativo convertiplano AW609 di Leonardo. Punta di diamante dell’evento sarà l’ormai tradizionale esibizione della pattuglia acrobatica nazionale: le Frecce Tricolori. La manifestazione di domenica sarà trasmessa in diretta RAI a partire dalle ore 16.00. Parallelamente, presso piazza Casa Bianca, sarà possibile visitare la mostra statica con il mock-up del velivolo Amx e il simulatore ludico di volo delle Frecce Tricolori.

La richiesta di consentire la balneazione anche nel tratto compreso tra piazza Manzoni e piazza Marina, solitamente interdetto, purtroppo non è stata accordata dal Servizio 118 e pertanto durante lo svolgimento delle prove e dello spettacolo in quell’area sono vietati l’accesso alla riva e al mare. Durante il fine settimana è inoltre vigente anche il divieto di sorvolo per i droni su tutto il litorale.

Programma di volo