Frecce Tricolori a Jesolo: torna lo show acrobatico lungo l'arenile

Una nuova edizione da record di Jesolo Air Show prende forma. L’Aeronautica Militare ha ufficializzato il calendario dei sorvoli e delle manifestazioni aeree a cui parteciperà la Pattuglia acrobatica nazionale (Pan) nel 2024. L’appuntamento a Jesolo è fissato per sabato 14 settembre 2024. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta sui canali Rai, per la quinta volta nella storia, confermando lo Jesolo Air Show quale evento di caratura internazionale.

Si rinnova, così, il legame tra la città e le Frecce Tricolori che ormai da 25 anni tingono di verde, bianco e rosso i cieli di Jesolo. L’edizione 2023 è stata consegnata alla storia come una delle più intense, avendo coinciso con i festeggiamenti per i 100 anni dalla fondazione dell’Aeronautica Militare e l’inaugurazione del primo accesso al mare d’Italia dedicato alla Pan. E quella targata 2024 che sta prendendo forma in questi giorni si preannuncia come un’altra grandissima edizione. La manifestazione ospitata a Jesolo sarà, infatti, la prima a cui parteciperanno le Frecce Tricolori sul territorio nazionale dopo la conclusione del tour negli Stati Uniti e Canada dove la pattuglia acrobatica tornerà a esibirsi dopo oltre 30 anni. Ma all’evento sono attese anche numerose pattuglie dal resto del mondo.

«Siamo felici e orgogliosi di poter accogliere le Frecce Tricolori al loro rientro dal tour in Stati Uniti e Canada, in una giornata, il 14 settembre, non così prossima al periodo di massima affluenza registrato dalla città - dichiarano il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore al Turismo, Alberto Maschio -. Questo ci consentirà di lavorare al meglio per rendere anche l’edizione 2024 dello Jesolo Air Show un appuntamento capace di emozionare, rinnovando insieme il legame con l’Aeronautica Militare e la Pattuglia acrobatica nazionale che qui è ormai di casa».