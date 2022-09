Auditorium Lo Squero: la musica di Antonio Fresa e i cocktail del San Giorgio Café

"Verso Venezia", ovvero verso il mare, verso la città, verso la musica e verso gli spiriti che si mescolano. È l’affascinante tema del concerto che si terrà sabato 1 ottobre alle ore 16.30 all’Auditorium "Lo Squero", sull’isola di S. Giorgio Maggiore a Venezia. “Verso Venezia” è un viaggio che conduce nella musica e nella mixology: collega l’emozione dell’ascolto di un concerto di Antonio Fresa al pianoforte con il piacere di un cocktail al San Giorgio Café nell’ambito della Venice Cocktail Week.

Antonio Fresa suonerà alcuni brani da Piano Verticale e le musiche composte per le audio guide delle Vatican Chapels, del Labirinto di Borges e del Museo del Tesoro di San Gennaro. Fresa trasporta lo spettatore in una successione di note che si fanno immagini: una musica evocativa che ha radici nella musica eurocolta, nel jazz, nella musica minimale e nella canzone d'autore.

Verso il mare, la città, la musica e verso gli spiriti che si mescolano

Antonio Fresa, pianista, compositore, arrangiatore, produttore e autore di musica per il cinema (candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento come miglior musicista per “Gatta Cenerentola”), è molto legato all’Isola di San Giorgio. Un luogo ricco di spiritualità, creato dalla natura e modellato dalla storia, che ha ispirato il suo progetto “A soundtrack experience”: una colonna sonora per assaporare a fondo un luogo unico al mondo. Fresa ha raccontato in musica il Labirinto Borges, uno dei luoghi dell’Isola di San Giorgio che esercita maggiore fascino sui visitatori, considerato uno dei giardini più belli d’Italia; e le Vatican Chapels, le dieci cappelle vaticane della Fondazione Giorgio Cini.

“Verso Venezia” sarà strutturato in tre parti e collega i tre movimenti delle esecuzioni - il viaggio, la città di mare e l’arte di mischiare, intesa come sapiente combinazione di spiriti - a tre cocktail speciali che si potranno assaporare al San Giorgio Café dopo il concerto: “An American in Venice”, “Mar(e)tini” ed “Equilibrio”.

Nel suggestivo concerto di sabato 1 ottobre Antonio Fresa eseguirà anche le musiche composte per l’audioguida del Museo del Tesoro di San Gennaro di Napoli e alcune composizioni dal suo disco “Piano Verticale”. Una musica avvolgente, un mondo di idee sussurrate dai tasti bianchi e neri che raccontano un viaggio cinematico fatto di influenze classiche e contemporanee, di musica minimale e frammenti jazz.

Come per tutti gli appuntamenti di Asolo Musica – Veneto Musica all’auditorium “Lo Squero”, con il biglietto del concerto è possibile acquistare un’integrazione per la visita ad uno dei suggestivi luoghi della Fondazione: Complesso Monumentale, Labirinto Borges, Vatican Chapels e Teatro Verde (ricordiamo di consultare sempre il sito Visitcini.com per eventuali limitazioni temporanee alle visite).