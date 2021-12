Ad Argo 16 torna Frullatorio, lo show satirico dedicato a Venezia

Dopo oltre un anno di assenza dalle scene torna ad Argo16 lo show satirico Frullatorio: una serata ricca di ospiti di altissimo livello e gente che non conta nulla, dedicata ai 1600 anni dalla fondazione di Venezia.

Frullatorio

I ritmi televisivi scandiscono interviste, gag, gingle, ospiti, musica dal vivo e video che si rivolgono al contesto locale veneziano e a quello nazionale, perché è un programma inclusivo e Frullatorio tratta male tutto. A Frullatorio si potrà gustare la classifica dei peggiori titoli della stampa nazionale, assaporare le questioni sociali più calde del momento e sorbirsi tanti altri spunti comici che rendono l’esistenza più sopportabile.

Ospiti

Tra gli ospiti della serata numerose sorprese tra cui l’inossidabile stand up comedian Yoko Yamada, un altro standupper di cui non possiamo fare il nome per ragioni istituzionali e, a chiudere lo show, il dj set di Super Saor.

Frullatorio – il format che non c’era – è uno show di satira dal vivo nato nel 2015 da un'idea della compagnia teatrale veneziana H2O non potabile (David Angeli, Jacopo Giacomoni e Marco Tonino) a cui nel tempo si è unito il cantautore Alberto Bettin.