Il fuoco a Noale: uno spettacolo itinerante tra storia e leggenda

Il fuoco incrocia la storia di Noale in più occasioni, come l'evento tragico del 1513, quando i soldati Lanzichenecchi, durante gli assalti della Lega di Cambrai, incendiarono parti del borgo. Oppure in occasione di eventi miracolosi, come quello che vede una donna noalese, Maria, moglie di Francesco Carraro, sempre durante gli incendi della Lega di Cambrai, affidarsi alla Madre di Dio per salvare la propria casa dalle fiamme. Esaudita la preghiera, da quel momento la scultura raffigurante Maria con il Gesù Bambino in braccio fu venerata da tutti come la Madonna del fuoco, oggi ospitata nella chiesetta dei Battuti. Oppure ancora nella storia del San Giorgio e il Drago (creatura mitica la cui forza distruttrice è dovuta al fuoco che esce dalla sua bocca), soggetto rappresentato dal grande Paris Bordone nella pala realizzata nel 1525 per l’omonima chiesa noalese, oggi non più esistente, e attualmente custodita ai Musei Vaticani.

Saranno queste tre storie, che hanno come tema comune il fuoco, al centro dell’evento di domenica 19 novembre inserito nel programma della 15esima edizione di "Veneto spettacoli di mistero", il festival diretto da Alberto Toso Fei e promosso da Unpli e Regione del Veneto.

Lo spettacolo itinerante, dal titolo “Dalla Madonna del Fuoco al Drago di San Giorgio”, si svolgerà in due turni con inizio alle 16.30 e alle 17.45 e toccherà alcuni luoghi suggestivi come la torre dell’orologio, la chiesetta e la corte della Scuola dei Battuti. Coordinati alla regia da Tommaso Ciriello, si esibiranno l’associazione Acchiappasogni, l’attore Moreno Corà, gli artisti Daniela Castiglione, Danilo Turchetti, Gianfranco Gallo e il coro Thomas Tallis. Al termine dello spettacolo, i partecipanti potranno degustare un assaggio del dolce del Mistero presso la pasticceria Emozioni Golose in piazza XX Settembre.

Per iscriversi è necessario inviare una mail a prenotazioni@proloconoale.it e versare la quota di 8.00 euro con bonifico sul conto corrente Pro Loco di Noale IBAN IT59S0874936210000000171731 (CentroMarca Banca). Per la tipologia dell’evento non sono ammessi gli animali. Info: 3755914964 (whatsapp).