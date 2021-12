Fusion! Alle Porte di Mestre un tea-time immersivo nella cultura inglese e giapponese

Impara l’inglese vivendolo come fossi all’estero! Wall Street English Mestre organizza un tea-time in lingua inglese al Centro Commerciale Porte di Mestre, un evento esperienziale presso lo Spazio Conad dove i partecipanti saranno accompagnati dallo staff della scuola di lingue mestrina nell’esplorazione delle culture dell’Inghilterra, degli Stati Uniti e del Giappone, con il supporto di KENTA, il famoso TikToker giapponese!

Grazie alla sua straordinaria partecipazione ci si potrà addentrare in tre mondi a cui saranno dedicati dei momenti unici e indimenticabili, mentre i docenti coinvolgeranno i presenti in un vivace scambio di opinioni e idee sul tema sorseggiando un té “inclusivo” e culturale, secondo il modello della scuola, Learning by doing!

Wall Street English, leader nell’insegnamento della lingua inglese a livello mondiale, organizza ogni settimana eventi esperienziali a scopo didattico (Social Club) per chi voglia conoscere la nostra scuola e per i propri studenti aiutandoli quindi ad imparare la lingua vivendola attraverso situazioni di vita quotidiana (Breakfast in English, Yoga/Golf/Paddel in English, Dog Training in English, Shopping Time in English, Book Club in English, Business English Social Clubs, Webinar a tema anche per tecnici e professionisti, ecc.).

Queste attività hanno il duplice scopo di riunire gli studenti in una atmosfera amichevole e rilassata e di consolidare e ampliare le proprie competenze linguistiche e lessicali.

Non vi accorgerete nemmeno di parlare inglese!

L’attività è aperta a tutti i livelli linguistici e riservata agli adulti.

Per partecipare all'evento compilare il form online al seguente link: https://drive-crm.cloud/Landings/landingpage/wse/fusion_kenta