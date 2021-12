"Le Gallerie incontrano", ciclo di conversazioni tra curatori del museo e studiosi

Le Gallerie dell’Accademia di Venezia propongono un ciclo di conversazioni dal titolo “Le Gallerie incontrano”: un curatore del museo dialogherà con uno studioso o esperto di una specifica disciplina su un tema, una pubblicazione o un argomento connesso al patrimonio delle Gallerie. «Con questa iniziativa - spiega il direttore Giulio Manieri Elia - apriamo un nuovo canale di comunicazione e di condivisione con il pubblico, uno scambio scientificamente supportato, il più possibile aperto e informale, per presentare e dibattere su nuovi ambiti di ricerca o condurre la riflessione su temi attuali, sempre in qualche modo connessi con questa grande istituzione».

Gli incontri sono gratuiti e si svolgono sempre alle ore 17 nella sala conferenze al piano terra, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non è richiesta la prenotazione: si accederà alle conferenze per ordine di arrivo (ingresso gratuito dalle ore 16.30). È possibile seguirli anche tramite la diretta streaming sul canale YouTube del museo oppure sulla pagina dedicata del sito web.



La prima conversazione “Maravegie in la pitura. Il Bravo di Tiziano alle Gallerie dell’Accademia. Roberta Battaglia incontra Rosella Lauber” si svolge giovedì 9 dicembre. Il Bravo, tra i più enigmatici dipinti giovanili di Tiziano, conservato a Vienna al KunsthistorischesMuseum, è tornato a Venezia dopo 30 anni per essere eccezionalmente esposto alle Gallerie fino al 20 gennaio 2022. La vicedirettrice del museo Roberta Battaglia si confronterà con la studiosa e storica dell’arte Rosella Lauber, collaboratrice presso la Soprintendenza di Venezia, sull’opera, sulla sua storia collezionistica, sui dibattiti relativi alla cronologia e alle antiche attribuzioni, sui significati e sulle possibili letture del soggetto criptico e di difficile interpretazione. È possibile seguire l'evento online a questo link.



Giovedì 16 dicembre 2021 l’appuntamento è con “Leonardo Da Vinci e l’invenzione dell’opera. Valeria Poletto incontra Olivier Lexa”. La raccolta grafica delle Gallerie dell’Accademia conserva venticinque disegni autografi di Leonardo da Vinci, tra i quali alcune incredibili testimonianze che descrivono eteree fanciulle danzanti e svelano l’attenzione del grande genio toscano per la musica, lo spettacolo, la danza. Proprio questo il tema centrale del volume “Leonardo Da Vinci e l’invenzione dell’opera” di Olivier Lexa, curatore della stagione culturale del Museo nazionale romano e direttore artistico della Fondazione delle Arti – Venezia. Come emergerà dall’incontro con Valeria Poletto, responsabile del Gabinetto dei Disegni e delle Stampedelle Gallerie, la pubblicazione èfrutto di quattro anni di ricerca nei quali Lexa ha riunito libretti, annotazioni, schizzi, indicazioni di messa in scena di Leonardo da Vinci. In un'epoca di rinascita della teatralità e del canto delle passioni, il suo genio è quello di riunire in una totalità visiva le varie innovazioni artistiche e filosofiche del Rinascimento. Questo il link per la diretta streaming.