Geolier in concerto a Jesolo

Se il 2023 è stato l’anno di Geolier, i primi 6 mesi del 2024 non sono stati da meno: la partecipazione a Sanremo, 1 nuovo album dei record e 3 stadi sold out nella sua Napoli con ben 145mila presenze. Nonostante stia collezionando un successo dopo l’altro, il rapper pensa già a come sorprendere i suoi fan l’anno prossimo. Dopo il grande show di sabato 6 luglio, davanti ai 37mila spettatori della tappa milanese del tour estivo, ha annunciato il suo tour nei palasport per marzo 2025.

Questo nuovo progetto live di Geolier partirà ufficialmente sabato 15 marzo con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo, per poi proseguire nei palasport delle principali città italiane. I biglietti per lo spettacolo di Jesolo, organizzato da Zenit srl e Magellano Concerti, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno disponibili dalle 14 di lunedì 8 luglio sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it.

«Il palinsesto dei grandi concerti si infittisce e Jesolo si conferma per l'ennesima volta meta prediletta dei più grandi artisti, tanto quelli che hanno fatto la storia della musica italiana quanto quelli emergenti e promettenti - commenta l'assessore al Turismo di Jesolo, Alberto Maschio -. Geolier è un artista molto seguito, con un'identità forte, che arricchirà il programma dei concerti offerti dalla nostra città e promuoverà il suo nome».

Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena.

Il suo disco, "Il coraggio dei bambini", certificato sei volte platino, è stato alla posizione numero 1 della classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023. Oltre a una pioggia di certificazioni - 68 dischi di platino e 27 ori collezionati in totale - Geolier, nelle classifiche di fine 2023 di Vevo, è stato in testa alla Top 10 Artisti Italia, con 253.1 milioni di views, e al terzo posto della Top 10 Video Italia con "Come vuoi".