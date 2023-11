A Mestre la sesta edizione del "Giardino ritrovato" con mercatini e prodotti artigianali

Tutto è pronto per la sesta edizione autunnale de “Il Giardino ritrovato”: il mercatino solidale che si terrà da domenica 19 a martedì 21 novembre al Parco di via Torre Belfredo a Mestre, a cura dell’associazione “Il Giardino ritrovato” e della Pro Loco di Mestre, in collaborazione con il Comune di Venezia e la Municipalità di Mestre Carpenedo.

Il giardino, con le sue alberature e ciò che resta delle mura dell’antica fortificazione, diverrà quindi il fulcro di attrazione per tanti cittadini, associazioni e realtà del territorio dedite al volontariato. Nei giorni del mercatino infatti si potranno trovare bancarelle con prodotti artigianali e fatti a mano, ma anche cibo e naturalmente le associazioni di volontariato del territorio che hanno aderito all’iniziativa.

Il ricavato di questa edizione, inoltre, andrà a tre associazioni che si occupano principalmente di bambini. I fondi saranno raccolti grazie alle offerte dei partecipanti, in particolare grazie a due momenti di intrattenimento, ovvero gli ‘apericena’ alle ore 17.30 e alle 19.00 di domenica e lunedì alle 17.00. Le associazioni sono “Abio Mestre” e “Il sorriso di Giovanni” – che aiutano i bambini e le loro famiglie in situazioni di malattie e ricoveri – e il “Comitato Donne XXV Aprile Mestre”, che supporta le donne e i loro bambini ospiti delle case rifugio del Centro Antiviolenza del Comune di Venezia.

Domenica, dopo il taglio del nastro alle ore 10.00, dalle 10.30 alle 16.00 sarà presente l’associazione Piccolo Principe dr. Clown con la sua “Clinica mobile dei Pupazzi”, pronta a curare i giocattoli ed i peluche dei bambini. La manifestazione avrà i seguenti orari: domenica e lunedì dalle ore 10.00 alle 19.30, mentre martedì l’apertura è anticipata alle ore 9.00. Martedì 21 novembre ci saranno le caldarroste e tutti tre giorni anche la vendita di piante fiorite e di dolciumi confezionati, per riproporre una tradizione della Madonna della Salute. Infine ci sarà un gazebo della Commissione delle Elette della Municipalità di Mestre Carpenedo che, collaborazione con il Centro Antiviolenza del Comune, visto anche l’avvicinarsi del 25 novembre, Giornata nazionale contro la Violenza di genere, fornirà informazioni alla cittadinanza.