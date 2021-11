Il "Giardino ritrovato" di via Torre Belfredo: due giorni con associazioni e stand gastronomici

Un'occasione per incontrare le associazioni di volontariato cittadine ma anche per degustare in compagnia prodotti locali e castagne. Torna, in occasione della festa della Madonna della Salute, la manifestazione "Il giardino ritrovato" (20 e 21 novembre 2021 - parco di via Torre Belfredo, Mestre). Presenti i rappresentanti delle associazioni locali assieme agli espositori di alcune attività commerciali della zona e stand gastronomici con prodotti del territorio. L'inaugurazione è prevista per sabato 20 alle 11, quindi l'evento proseguirà fino alle 20 per riprendere il giorno successivo dalle 9 alle 20.

Spiega l'assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar: «Si tratta di un'occasione importante che coincide con una festa religiosa molto sentita. Fa parte di un percorso, iniziato cinque anni fa, volto al recupero del parco di via Torre Belfredo: parliamo di "giardino ritrovato" perché è stato restituito alla cittadinanza con questi eventi».

A spiegare le finalità dell'evento è Lorenza Lavini: «La manifestazione mira ad avvicinare le persone alle associazioni di volontariato e devolvere i proventi in beneficenza. Ci saranno in tutto 19 stand di cui 15 richiesti dai gruppi di volontariato del territorio, che collaborano con noi. A sopresa quest'anno le Pink Fire Lilt hanno invitato a dare la propria testimonianza sull'importanza dello sport Diego Donà, selezionatore di atleti di paracanoa».