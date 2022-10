Gigi Mardegan in “Stand Up” di Balasso a Mirano

Sabato 5 novembre 2022 alle ore 20.45 nel Teatro Belvedere di Mirano Gigi Mardegan sarà protagonista dello spettacolo “Stand Up” di Natalino Balasso, a cura del Satiro Teatro. L’evento è organizzato dall'associazione culturale Il Portico - Teatro Club APS con il patrocinio del Comune di Mirano.

Biglietto d’ingresso € 8,00. Prenotazioni al numero 3356330079 dal 2 al 5 novembre dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 18.00. Il botteghino del Teatro Belvedere, in via Belvedere n. 6, sarà aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 19.30 per il ritiro dei biglietti prenotati e per l’acquisto di eventuali biglietti ancora disponibili.

“Stand Up” è un’antologia comica durante la quale si giocherà con i diversi registri linguistici e tutte le varianti della risata: da quella sottile dei doppi sensi e dei giochi di parole, a quella più amara e sarcastica per sottolineare le miserie e i difetti umani, fino a quella di pancia, per cui si ride fino alle lacrime. Una valanga verbale lanciata al pubblico come un vero e proprio tsunami di comicità assoluta.

Gigi Mardegan: «Raramente mi è capitato di ridere tanto nell’assistere ad uno spettacolo teatrale: è successo quando ho visto qualche tempo fa lo “Stand Up” di Balasso. L’indiscussa bravura del comico si è in questo caso perfettamente congiunta con un testo che è di una potenza comica davvero straordinaria. Natalino mi ha ricordato immediatamente due grandi del teatro, per certi versi opposti ma anche complementari: Ruzante e Dario Fo. L’ispirazione storica, la fantasia, il sarcasmo, l’ironia e anche l’autoironia, lo sberleffo, il paradosso, il riferimento costante all’attualità… tutti elementi che abbondano nei testi e nelle opere di questi colossi della scena. Avendo avuto la fortuna di poter mettere in scena, per gentile concessione dell’autore, lo stesso spettacolo, mi sono posto un ineludibile interrogativo: quanto la mia interpretazione potrà risentire dell’originale? Risposta: tanto! Inevitabilmente. Ma sono confortato anche da una considerazione: quello spirito satirico e quella cultura fanno parte anche delle mie caratteristiche istrioniche. E allora… via con le storie tragicomiche dell’Iliade e dell’Odissea, di Circe e Polifemo, del Torbolo e di Padre Basso, dei somari Sumeri e della calata di Cristo e San Pietro in Polesine!».