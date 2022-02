"Giochi e mascheramenti" alla Querini Stampalia: visita alle collezioni, concerto e aperitivo

Un racconto inedito della Querini Stampalia. Una proposta esclusiva, tra musica e arte, per un racconto inedito del Carnevale, in collaborazione con Cecilia Vendrasco, Pietro Tonolo e Giancarlo Bianchetti. Una tappa di un itinerario ideale, ispirato da un dipinto, un oggetto, un libro antico.

Storie e declinazioni sonore, fra antico e contemporaneo, per uscire da se stessi, per ritrovarsi e ritornare.

È Giochi e mascheramenti l’appuntamento della rassegna Altro, Altrove. Spaesamenti musicali, proposto dalla Fondazione Querini Stampalia per giovedì 17 febbraio dalle ore 18 e all’interno del programma del Carnevale cittadino.

Cambiare identità, nasconderla, fingerla, rintracciarla nel gioco anche grottesco del travestimento. Immaginari sonori ironicamente gioiosi, ritmicamente ossessivi ma anche dolcemente ammiccanti ispirati dai manoscritti musicali e dalle collezioni d'arte della Querini Stampalia.

Il tema, prima suggerito da opere delle collezioni illustrate dai conservatori del Museo, è poi evocato dall’ascolto di brani musicali tratti dal repertorio storico e contemporaneo, improvvisazioni jazz e composizioni inedite.

La proposta prevede alle ore 18 l'apertura straordinaria e la visita alle collezioni d’arte come ‘preludio’; alle ore 19 il concerto a tema a cura di Cecilia Vendrasco flauti, Pietro Tonolo sassofoni e Giancarlo Bianchetti chitarra. A conclusione un aperitivo per condividere la ricchezza della ‘contaminazione’.