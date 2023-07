Alla Nave de Vero la voce delle sigle dei cartoni animati: doppio appuntamento con Giorgio Vanni

Attesissimo appuntamento mercoledì 19 luglio, alla Nave de Vero, con Giorgio Vanni, cantante e musicista, famoso soprattutto per essere la voce delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato tutte le infanzie dagli anni ’90 in poi.

La serata, dedicata a tutti gli ospiti del centro commerciale, dagli adulti ai più piccoli, si dividerà in due principali tappe: dalle 19.00 il cantante sarà a disposizione per un firmacopie e, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, si esibirà in un concerto live tutto da cantare.

Giorgio Vanni, con le sue intramontabili sigle dei cartoni, si inserisce nella programmazione del Summer Festival “Nostalgia anni ‘90” che, per tutto il mese di luglio, porta a Nave de Vero tanti eventi e attività: i laboratori per i più giovani e i dj set, gli spettacoli e la musica dal vivo. Si ricorda che tutti gli appuntamenti sono ad accesso gratuito scaricando l’App IO & Nave de Vero.