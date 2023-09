Per una giornata sarà possibile visitare gratuitamente i luoghi storici del Ghetto Ebraico di Venezia

Domenica 10 settembre 2023 la Comunità Ebraica di Venezia aderirà alla Giornata Europea della Cultura Ebraica aprendo le porte gratuitamente – con la collaborazione di Opera Laboratori – di alcuni luoghi simbolo nel Ghetto di Venezia.

Giunta alla sua 24esima edizione, la Giornata ha ricevuto quest’anno la Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Promossa in Italia dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la GECE vede ogni anno decine di migliaia di persone raccogliere l’invito a partecipare alle iniziative in programma, a visitare sinagoghe, musei e a girare per gli antichi quartieri ebraici delle nostre città alla scoperta del patrimonio storico e culturale dell’ebraismo. Quest’anno un tema inedito, “La bellezza”, unirà i vari eventi organizzati in tutto il territorio nazionale e sarà occasione per riflettere sulle declinazioni del “bello” da un punto di vista ebraico.

Si inizierà dalle ore 9,30 con la visita guidata gratuita all’antico cimitero del Lido di Venezia. Un appuntamento con il comandante Aldo Izzo, vera e propria memoria storica di questo luogo così ricco di fascino e storia (non è necessaria la prenotazione). Per l’intera giornata fino alle ore 17,30 sarà possibile entrare in visita libera, recandosi all’ingresso: Riviera San Nicolò (vicino all’imbarcadero Ferryboat Tronchetto/Lido).

Dalle ore 10 al via le iniziative nel Ghetto Ebraico di Venezia nel Sestiere Cannaregio. Saranno visitabili ad ingresso gratuito dalle ore 10 alle 18 due sinagoghe rinascimentali: Levantina e Spagnola, due aule antiche di studio: Scola Cohanim e Scola Luzzatto e il giardino biblico. Il visitatore potrà accedere liberamente accompagnato da una app gratuita da scaricare sul proprio smartphone (ritirando il codice alla Biglietteria in campo di Ghetto Novo 2882), che gli consentirà di svolgere la visita in autonomia. Dalle ore 11 e alle ore 15 sarà possibile effettuare visite guidate gratuite alla Sinagoga Italiana riaperta dopo molti anni a conclusione di un importante restauro (prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti chiamando +39 055 2989815).

Sarà aperta e visitabile fino alle ore 17,30 negli spazi di Ikona Gallery, in Campo di Ghetto Novo, la mostra “Mercanti e stracciaioli nel Ghetto di Venezia”. Un’esposizione di preziosi tessuti antichi ebraici a cura di Marcella Ansaldi che offre un vero e proprio sguardo sulla storia del Ghetto di Venezia.

Sempre in Campo di Ghetto, a partire dalle ore 10, non mancheranno momenti di incontro e dialogo con vari personaggi simbolo della cultura ebraica veneziana. Tra questi, alle ore 11, Marcella Ansaldi, direttore del Museo Ebraico di Venezia, e Franco Bonilauri, scrittore e già direttore del Museo Ebraico di Bologna, dialogheranno sul tema “La storia e la bellezza dei musei ebraici italiani e europei, perché visitarli?”

Alle ore 12,30. presso la Libreria del Ghetto, Cannaregio 1222: “Speciale cucina Kosher, la bellezza di un buon piatto”: in collegamento da Londra la chef Silvia Nacamulli presenterà il suo volume “Jewish Flavours of Italy: A Family Cookbook” descrivendoci la ricetta della “pizza ebraica”.

Non mancheranno, infine, attività per i più piccoli con laboratori didattici gratuiti dal titolo “La bellezza della festa”, rivolti ai bambini dai 5 ai 12 anni. Le attività avranno luogo dalle ore 11 alle 12 e dalle 15 alle 16 presso l’Aula didattica, Calle del forno. Punto di ritrovo presso la Biglietteria in campo di Ghetto Novo 2882.