Giornata della Memoria, le iniziative a San Donà di Piave

Anche per il 2021 la Città di San Donà di Piave organizza una serie di iniziative dedicate al Giorno della Memoria. Nonostante le restrizioni imposte dall'attuale situazione, il programma degli eventi si svolgerà in forma digitale, spaziando attraverso una mostra digitale, alcuni video-incontri in collaborazione con l'Associazione Four, un viaggio attraverso i libri e un contributo del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di San Donà di Piave.

Giornata della Memoria 2021: il programma a San Donà

Già dal 19 gennaio la biblioteca civica propone una selezione tematica di testi dedicata al Giorno della Memoria rivolta sia agli adulti sia con suggerimenti per la lettura rivolti ai più giovani. I Musei Civici, nell'ambito delle mostre digitali lanciate come opportunità già da aprile 2020, dal 25 Gennaio ripropongono invece l'importante mostra svolta presso la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea “Shoah. La percezione e lo sguardo del contemporaneo”, realizzata in collaborazione con con la Federazione Italiana Associazioni Partigiane e la Casa della Memoria di Roma.

Nell'occasione del Giorno della Memoria, il 27 Gennaio, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazi di San Donà di Piave proporrà sulla pagina FB della Città un post di riflessione.

Il 25 gennaio il prof. Andrea Bienati (direttore didattica SSML LIMEC) docente di Storia e Didattica della Shoah e dei Genocidi, interverrà su “In memoria di RóZa Robota - storie di (ri)esistenza nei ghetti e nei lager”.

Il 27 gennaio il prof. Brunetto Salvarani, teologo, saggista, critico letterario, ex direttore della "Fondazione ex campo Fossoli”, presenterà “Fossoli, Campo delle Memorie”.

«Continua l'impegno per la memoria e per un percorso di consapevolezza di una tragica pagina della storia dell'umanità. - ha commentato il sindaco Andrea Cereser - Lo scorso anno, grazie alla collaborazione di più associazioni, era stato possibile anche un ampio coinvolgimento dei giovani delle scuole. Quest'anno, nonostante la situazione attuale, abbiamo ritenuto importante valorizzare il Giorno della Memoria con opportunità a distanza che ci permettono comunque di creare un ponte di riflessione con le persone».