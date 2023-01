La Collezione Peggy Guggenheim celebra il giorno della memoria

In occasione del giorno della memoria, ricorrenza internazionale che commemora le vittime dell’Olocausto, la Collezione Peggy Guggenheim aderisce al programma promosso dal Comune di Venezia, con una presentazione aperta al pubblico, dedicata al surrealista Victor Brauner, il 27 gennaio, e un laboratorio, per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni, il 29 gennaio, 2023.

Venerdì 27 gennaio, alle 12 in italiano e alle 15 in inglese, i visitatori possono assistere al talk “Il misticismo ebraico nell’opera di Victor Brauner”, della durata di circa 15 minuti, sulla vita di Victor Brauner, artista ebreo costretto a scappare e nascondersi per mettersi in salvo durante la seconda guerra mondiale. La partecipazione è gratuita, previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo.

Si prosegue poi domenica 29 gennaio, alle 15, con un momento dedicato ai più piccoli, con il Kids Day “Per non dimenticare”. Il workshop porterà i e le partecipanti a conoscere le vite di alcuni artisti collezionati da Peggy Guggenheim, e, guidati dalle suggestioni del colore e dall’intensità delle loro pennellate, ad approfondirne le emozioni più pure. Il laboratorio è gratuito, previa iscrizione sul sito del museo guggenheim-venice.it.