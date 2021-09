"Tra cielo e terra, tra preistoria e futuro", giornata di studi alla Querini Stampalia

Una Giornata di studi organizzata in occasione della mostra "Un’evidenza fantascientifica. Luigi Ghirri, Andrea Zanzotto, Giuseppe Caccavale", curata da Chiara Bertola e Andrea Cortellessa e aperta nel Portego della Biblioteca della Fondazione Querini Stampalia di Venezia fino al 17 ottobre prossimo. L’appuntamento è per mercoledì 15 settembre 2021, partire dalle 10.

È il terzo atto del programma di ricerca legato al Fondo Luigi Ghirri - depositato alla Fondazione dal collezionista Roberto Lombard - che dal 2015 associa all’opera del grande fotografo emiliano (1943-1992) quelle di artisti di diverse discipline. "Tra cielo e terra, tra preistoria e futuro" è un incontro dedicato ai tre autori che questa mostra ha fatto incontrare, in un progetto che mette a confronto fotografia, pittura e poesia aprendo una nuova occasione di valorizzazione tra i linguaggi dell’arte.

ll tema che li accomuna è quello del paesaggio. In tutti e tre l’eredità più profonda trasmessa dalla tradizione si unisce alla ferma volontà di rinnovarla, in direzioni diverse: la tersa e “metafisica” visibilità di Ghirri si confronta con la leggerezza dell’acquerello di Caccavale, la sua casta disciplina del disegno; e con l’infinita interrogazione che la poesia di Zanzotto ha posto al mistero celato dietro il paesaggio (come s’intitola il suo primo libro, pubblicato nel 1951).

Critici, studiosi e curatori si interrogano sui punti di contatto sorprendenti, oltre alle inevitabili differenze, rintracciabili in queste tre poetiche, e lo fanno nel contesto della diversa elaborazione che del paesaggio le rispettive discipline hanno offerto nella loro storia più o meno recente.

Nel corso della Giornata di studi verrà presentato anche il terzo "Quaderno del Fondo Luigi Ghirri", edito da Corraini edizioni grazie alla collaborazione con la Galleria Massimo Minini di Brescia.

Ingresso gratuito, con Green Pass e su prenotazione a: manifestazioni@querinistampalia.org

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...