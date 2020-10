Giornate FAI: visita al museo storico della guardia di finanza di Venezia

Secondo fine settimana alla scoperta del territorio. Tornano anche il 24 e 25 ottobre le Giornate FAI d'autunno, sempre a cura dei Gruppi FAI Giovani. Tra gli appuntamenti del weekend la visita al Museo storico della guardia di finanza di Venezia.

Palazzo Corner Mocenigo

Palazzo Corner Mocenigo a San Polo Il palazzo, oggi sede della caserma “Piave” della Guardia di Finanza, è una delle residenze patrizie più monumentali della Venezia del Rinascimento. I Cornaro di "San Polo in Campo" prendono il nome dal palazzo acquistato nel 1530 e riedificato dal 1550-51 su progetto di Michele Sanmicheli, riutilizzando parti di edifici preesistenti e realizzando una delle più sfarzose residenze patrizie della città; che rimane tale ancor oggi, nonostante le trasformazioni e i passaggi di proprietà. La famiglia, che contava tre dogi, allestì qui una collezione straordinaria: Antonello da Messina, Bellini, Pietro da Cortona; e l’affidò intorno al 1720 alle cure di un giovane artista molto promettente: Giambattista Tiepolo. Il sodalizio con i tre rami dei Corner fu duraturo e fruttuoso, e il genio inesauribile e fecondissimo di Tiepolo forgiò qui, nel 1741-42, uno scrigno prezioso, un singolare “gabinetto degli specchi”, obliato per la cupidigia del XIX secolo.

Nota per l'accesso

L'accesso alla caserma è consentito su presentazione di un documento d'identità in corso di validità e della conferma della prenotazione. La prenotazione prevede l'identificazione del visitatore. Non è consentito l'accesso ai minori non accompagnati.