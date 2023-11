Tornano le Giornate FAI per le Scuole, tutti i luoghi da visitare a Venezia e provincia

Orario non disponibile

Quando Dal 20/11/2023 al 25/11/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Torna l'appuntamento con Giornate FAI per le scuole, l'iniziativa rivolta a tutti gli studenti che potranno visitare luoghi esclusivi di cultura, arte e storia su tutto il territorio italiano. Nella settimana dal 20 al 25 novembre, infatti, gli studenti di tutta Italia potranno scoprire i beni culturali di tutte le regioni accompagnati da altri studenti, i cosiddetti "apprendisti ciceroni", cioè ragazzi appositamente formati dai volontari del FAI e dai loro docenti, che spiegheranno loro la storia e le curiosità sul luogo visitato valorizzando, così, il loro territorio e diventato parte viva della comunità.

Si tratta della 12esima edizione di questa manifestazione culturale che si conferma un grande successo e un modo per valorizzare il proprio territorio di apparenenza e scoprirne i segreti oltre che le bellezze. Saranno oltre 200 i luoghi speciali aperti per l'occasione agli studenti iscritti al FAI con la loro classe. Le classi “Amiche FAI” saranno accolte da migliaia di ragazzi che le condurranno alla scoperta di chiese, palazzi, parchi e giardini storici, monumenti e istituzioni del loro territorio, raccontandone la storia, mostrandone i capolavori e i particolari curiosi, proponendo ai loro pari un’esperienza che non dimenticheranno, che li renderà cittadini più consapevoli e attivi, primi difensori e promotori del patrimonio culturale dell’Italia.

L'edizione 2023 delle Giornate FAI per le Scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane. Hanno contribuito anche Regione Campania e Fondazione CARICAL. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

Il progetto sarà sostenuto da AGN ENERGIA per l’ottavo anno consecutivo come sponsor principale dell’evento.

I luoghi da visitare a Venezia e provincia

La Chiesetta di Valle Tagli a Caorle

La Chiesa di San Marco a Corbolone a San Stino di Livenza

Il Cortino di Fratta e il mistero del Castello scomparso a Fossalta di Portogruaro

La Chiesa di Santa Cristina e la storia del borgo di Gorgo a Fossalta di Portogruaro

Alvisopoli: storia di una città ideale a Fossalta di Portogruaro

Per maggiori informazioni: www.faiscuola.it; www.giornatefaiperlescuole.it