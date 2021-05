Giornate FAI: weekend alla riscoperta del patrimonio culturale e paesaggistico

Tornano nel fine settimana (15 e 16 maggio 2021) le giornate FAI di primavera, occasione per riscoprire l'immenso patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico d'Italia: ville e parchi storici, residenze reali e giardini, castelli e monumenti, aree archeologiche e musei insoliti, itinerari che custodiscono antiche tradizioni. In tutto il FAI, Fondo ambiente italiano, organizza 600 aperture in oltre 300 città italiane.

Ecco i luoghi aperti al pubblico e le iniziative a Venezia e provincia.

Venezia

Palazzo Corner Mocenigo, sede del museo storico della guardia di finanza

Passeggiata dal Palazzo dei Camerlenghi al Castelletto - Rialto

Passeggiata Venezia porta d'oriente: il campo dei mori, itinerario nascosto nel 1600. anniversario dalla fondazione della città

Passeggiata dalla Misericordia a Palazzo da Lezze

Negozio Olivetti

Noale

Noale città fortificata e il fiume Marzenego: un connubio indissolubile. Torre delle campane, chiesa dell'Assunta, Villa Rossi

Pianiga

Chiesa di San Martino - Villa Querini Calzavara Pinton

Concordia Sagittaria

Villa Soranzo, esterni

Caorle