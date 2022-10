Le Procuratie Vecchie aprono le porte per le giornate Fai

La casa di The Human Safety Net, al terzo piano delle Procuratie Vecchie in piazza San Marco, è uno dei luoghi scelti per le Giornate Fai d’autunno, in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre. Il grande evento di piazza, dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, è animato e promosso dai gruppi Fai giovani. Gli spazi delle Procuratie Vecchie saranno accessibili dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Ultimo ingresso alle ore 17:30. Non è necessaria la prenotazione.

I visitatori potranno accedere gratuitamente al terzo piano delle Procuratie, sede della fondazione The Human Safety Net, alla scoperta dell’architettura storica di un palazzo iconico chiuso al pubblico per 500 anni, e ora accessibile dopo il restauro firmato da Sir David Chipperfield. I volontari del Fai accompagneranno i visitatori in spazi usualmente non accessibili, come le terrazze, che offrono una panoramica inedita su Venezia.

Inoltre, per tutti i partecipanti sarà possibile immergersi nella mostra interattiva A World of Potential al prezzo speciale di 7 euro e intraprendere un viaggio unico alla scoperta dei propri punti di forza. La mostra, curata da Orna Cohen, fondatrice di Dialogue Social Enterprise (DSE), è stata concepita come una progressione di esperienze che permettono ai visitatori di ogni età di scoprire il proprio potenziale partendo da valori come creatività, perseveranza, gratitudine, curiosità, speranza, intelligenza sociale e lavoro di squadra. Questi concetti astratti sono stati tradotti in 16 installazioni multimediali interattive, sia analogiche che digitali, realizzate da Migliore+Servetto, capaci di coinvolgere e generare riflessioni e analisi in un contesto ludico e stimolante.

Infine, grazie alla convenzione con il Fai, gli iscritti all’associazione possono visitare tutti i giorni l’esposizione A World of Potential al prezzo speciale di 9 euro.

Per maggiori informazioni: thehumansafetynet.org