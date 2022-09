A Villa Ivancich due giornate dedicate ad arte, cultura e letteratura

Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 torna l’appuntamento con le Giornate in Villa Ivancich. L’edizione 2022 è ricca di iniziative incentrate sulla figura di Yole Moschini Biaggini, da molti riconosciuta come una delle tre donne più belle d'Italia, che visse al culmine della Belle Époque.

Villa Mocenigo Biaggini Ivancich, uno dei più apprezzati fiori all'occhiello del Veneto Orientale, aprirà per l’occasione le proprie porte ai visitatori invitandoli a trascorrere due giornate ricche di eventi in cui letteratura, arte e atmosfere del periodo a cavallo tra i due secoli saranno al centro dell'attenzione. «La manifestazione delle Giornate in Villa Mocenigo-Biaggini-Ivancich, - spiega Elena Zuppichin, assessore alla Cultura di San Michele al Tagliamento - ripristinata da questa amministrazione dopo due anni di inattività, vuole rappresentare il punto di avvio di un percorso per la valorizzazione del vasto e vario patrimonio che dalla spiaggia di Bibione si distribuisce lungo il fiume Tagliamento in un contesto irripetibile ricco di iniziative, di tradizioni e di eccellenze».

Tra gli ospiti illustri di questa edizione spuntano i nomi del professor Piero Luxardo, presidente della Girolamo Luxardo S.p.A. ed esperto di narrativa italiana del Novecento con oltre 90 pubblicazioni all'attivo, e di Umberto Marzotto, musicista, velista e imprenditore rampollo di una delle dinastie industriali più importanti d'Italia. Domenica alle 16.30 il Prof. Luxardo porterà alla luce il carteggio segreto celato dietro al libro “Piccolo mondo moderno” di Fogazzaro, da cui traspare il forte legame tra lo scrittore e Yole Moschini Biaggini.

Cosa significa per una famiglia prestigiosa l’acquisizione di opere artistiche e la costruzione di una precisa collezione? Da questa domanda, e dalla quadreria della famiglia Moschini- Biaggini e dalla collezione d’arte Gaetano Marzotto, partirà invece la conversazione con Marzotto in programma sabato alle 15.30, che accompagnerà i presenti nel mondo del collezionismo delle opere d’arte. Costume, moda e arte sono i temi centrali dell’intervento di domenica alle 10.30 a cura della dottoressa Chiara Squarcina, Dirigente delle Attività Museali della Fondazione Musei Civici di Venezia.

Colazione letteraria e non solo

Entrambe le giornate si apriranno alle ore 9 con la Colazione Letteraria; mentre si consuma una dolce colazione sarà possibile assistere alla performance di poesia e racconti in musica di Teatro dei Pazzi, dedicata ai grandi autori italiani di fine Ottocento e inizio Novecento. Doppio appuntamento, sabato alle 17.00 e domenica alle 11.30, anche con “The taste of... Belle Époque. Voci e melodie in ricordo di Yole Moschini Biaggini”, reading teatrale con musica dal vivo a cura di Alcatraz Laboratoriodellearti.

Sabato sera alle 20.45 l’appuntamento con le Giornate in Villa Ivancich si sposta presso la Sala Consiliare del Municipio di San Michele al Tagliamento dove il Circolo di Cinema Estate Violenta coinvolgerà i partecipanti in una conversazione con proiezione, intitolata "I Piccoli Mondi di Fogazzaro: Yole Moschini Biaggini / Jeanne Dessalle - Antonio Fogazzaro / Piero Maironi".



Tutti gli eventi delle Giornate in Villa Mocenigo Biaggini Ivancich saranno ad ingresso libero gratuito con prenotazione di posti a sedere possibile scrivendo a: biblioteca@comunesanmichele.it -