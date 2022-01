Giorni della memoria, mostra personale Rosalba Ruzzier

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

I GIORNI DELLA MEMORIA mostra personale di Rosalba Ruzzier Tivarnella Art Consulting Visitabile dal 29 gennaio al 13 febbraio Si apre presso il 1758 Venice Art Studio di Venezia la mostra personale di Rosalba Ruzzier dal titolo «I giorni della memoria» in cui saranno presentate opere pittoriche, libri d'artista e un'installazione dedicate al tema. La mostra si aprirà il 29 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria del 27 gennaio: ricorrenza internazionale in ricordo delle vittime dell'Olocausto, data in cui nel 1945 venne liberato il campo di concentramento di Auschwitz.

Il tema della ricerca trattato dall’artista triestina è finalizzato a scandagliare il ruolo della memoria nell’elaborazione degli eventi sconvolgenti vissuti da ciascun individuo nel corso della propria vita, siano questi rovinosi o costruttivi. Il Giorno della Memoria diviene quindi un pretesto per raccontare, attraverso le immagini, storie di vita che Ruzzier ha raccolto attraverso la sua ampia collezione di epistolari e cimeli; questi divengono però altro da sé: immagini trasfigurate in frammenti di ricordo. L’elaborazione di un lutto, di una violenza subita o di un evento rivoluzionario è, per Rosalba Ruzzier, un filo che segna un percorso nella vita di ciascuno; la grande opportunità che soggiace a questa condizione è quella di poterlo ripercorrere a ritroso e di rielaborarlo nel suo senso storico.

Presso la galleria d'arte contemporanea Veneziana di San Polo 1758, la mostra sarà visitabile fino a sabato 13 febbraio negli orari indicati o su appuntamento. Per accedere alla visita è necessario essere in possesso del Green pass rafforzato. La mostra curata dal Tivarnella Art Consulting, con l’introduzione di Enea Chersicola, sarà presentata a Venezia e Trieste presso la galleria Tivarnella Art. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.veniceartstudio.com

1758 San Polo, Venezia | Dal 29 gennaio al 13 febbraio | Orario: mercoledì – venerdì 16-20 sabato 11-13 e 16-20 | Info +39 3899020790 - info@tivarnellaart.com