Giorni dea Maramocoea: a San Donà mercatini, agrimercato e eventi musicali

Il primo weekend di ottobre vedrà protagonisti a San Donà i “Giorni dea Maramacoea”, in collaborazione tra Comune e Ascom: un contenitore con alcuni eventi e iniziative con posti limitati e prenotazione obbligatoria, dal 3 al 5 ottobre 2020. La tradizionale Fiera del Rosario infatti quest’anno, a seguito delle disposizioni sanitarie per la prevenzione del contagio da Covid 19, non si svolgerà: sono stati annullati la Fiera Campionaria, il Luna Park, il mercato straordinario del lunedì con le bancarelle diffuse in città, le tensostrutture di ristorazione e le bancarelle gastronomiche).

Il programma

Sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 ottobre, per tutta la giornata fino alle ore 19,00:

mercatino dell’antiquariato in Piazza Indipendenza;

mercato dell’agricoltura nella consueta ubicazione di Corso S. Trentin e Piazzetta Trevisan

solo lunedì 5 ottobre, per tutta la giornata fino alle ore 19,00: mercato settimanale ordinario in Piazza Rizzo.

Piccoli eventi musicali e spettacoli

Nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, sono inoltre previsti piccoli eventi musicali e di spettacolo con stazionamento di pubblico contingentato su prenotazione e uso della mascherina obbligatori, in Corte Leonardo e nella Piazzetta accanto al Teatro Astra; il calendario eventi e il link per prenotarli è disponibile su www.confcom.it/fiera/.

Regole di comportamento

Sarà comunque necessario, in questi tre giorni, seguire regole di comportamento per prevenire il contagio. In particolare, con apposita ordinanza del Sindaco, nei tre giorni della Manifestazione (3, 4 e 5 ottobre) è obbligatorio utilizzare la mascherina anche all’aperto (con le eccezioni indicate dal DPCM del 7 settembre 2020) salvo il tempo strettamente necessario alla consumazione di alimenti e bevande. Alimenti e bevande potranno essere consumati solo ai tavoli dei locali pubblici e nei plateatici, e inoltre per le prenotazioni personali ai tavoli sarà obbligatorio registrare i dati personali.